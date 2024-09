Tak Włoch nazwał Szczęsnego po informacjach o transferze do Barcelony

Wojciech Szczęsny już w poniedziałek ma podpisać umowę z aktualnym liderem La Ligi - FC Barceloną. Polski bramkarz ma rywalizować z Inaki Peną o miano numeru jeden między słupkami po tym jak poważnej kontuzji kolana doznał jeden z najlepszych bramkarzy świata - Niemiec Marc-Andre ter Stegen.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o hejcie: Słowa bolą, ale nie tych mizernych lamusów w Internecie

Co za słowa o Wojciechu Szczęsnym! Tak włoski dziennikarz nazwał Polaka

Na temat Wojciecha Szczęsnego wypowiedział się teraz Timothy Ormezzano, dziennikarz "Corriere della Sera". Nie ukrywał, że był zaskoczony jego zakończeniem kariery.

- Szczęsny był zawodnikiem, który najbardziej podobał mi się w ostatnim czasie w Juventusie. Jest wspaniałą osobą, bardzo mądrą, miłą. Byłem bardzo zaskoczony jego pożegnaniem, ponieważ wciąż miał dużo siły, aby być na najwyższym poziomie. Widziałem go na stadionie Allianz w Turynie, gdy wiwatowali go kibice. Wydawało mi się wtedy, że wtedy to jego definitywne pożegnanie z boiskiem. Chciał poświęcić się temu, by być z rodziną i doskonale to rozumiałem. Wydaje mi się jednak, że Barcelona zdołała przekonać go do zmiany zdania - opowiada Ormezzano dla "Sportu".

Dziennikarz chwalił też osobowość Polaka i dodał, że Szczęsny może jeszcze wiele zrobić w piłkarskiej karierze.

- W Juventusie był liderem w zespole, zawsze uczciwym do mediów. Zawsze był bardzo bezpośredni w swoich wypowiedziach i to nie tylko w tematach typowo piłkarskich. Mówi wieloma językami, jest ironiczny, ma świetne poczucie humoru. Dla mnie Barcelona bierze bardzo dobrego bramkarza, świetnego profesjonalistę, który może jeszcze wiele powiedzieć w piłce nożnej. Wojtek może być liderem - dodaje Ormezzano.

FC Barcelona z kompletem siedmiu zwycięstw prowadzi w La Lidze. W ósmej kolejce w sobotę zmierzy się na wyjeździe z Osasuną. Początek meczu o godz. 21, relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.