Wydało się. Oto nowe cele transferowe FC Barcelony

FC Barcelona utraciła w zeszłym sezonie mistrzostwo Hiszpanii. Z pracą pożegnał się Xavi Hernandez, a w jego miejsce przyszedł Hansi Flick. Doświadczony trener szybko zaczął zaprowadzać nowe porządki. Pod jego wodzą FC Barcelona w czterech pierwszych kolejkach odniosła cztery zwycięstwa. Najpierw pokonała Valencię 2:1, a następnie takim wynikiem Athletic Bilbao, Rayo Vallecano. W ostatnim meczu przed przerwą na kadrę drużyna Flicka zdeklasowała Real Valladoid.

W minionym oknie transferowym Barcelona zatrudniła m.in. Daniego Olmo z RB Lipsk czy Pau Victora z Girony. Na tych zawodników, według portalu "Transfermarkt", wydała 57,7 mln euro. Mimo że okno transferowe zostało zamknięte kilka dni temu, Barcelona nie przestaje myśleć o kolejnym.

Dwie gwiazdy Bundesligi na liście życzeń FC Barcelony. Jednego z nich Flick "bardzo lubi"

W sobotni poranek "Mundo Deportivo" podało dwa nazwiska piłkarzy, którymi obecnie interesuje się Barcelona. Pierwszym z nich jest obrońca Bayeru Leverkusen - Jonathan Tah. W poprzednim sezonie 28-latek rozegrał 48 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił sześć goli i zanotował jedną asystę. Obecna wartość rynkowa 29-krotnego reprezentanta Niemiec wynosi 30 mln euro, a jego kontrakt z niemieckim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. W letnim oknie transferowym Tah starał się odejść z klubu do Bayernu Monachium. Ostatecznie do transferu nie doszło, ponieważ Bayer Leverkusen nie chciał wzmacniać bezpośredniego rywala w Bundeslidze.

"Mundo Deportivo" podaje, agent Jonathana Taha, Pini Zahavi, zakomunikował Barcelonie, że nie przedłuży kontraktu z klubem i odejdzie po sezonie z klubu. Jeśli nic się nie zmieni w tej kwestii, to Barcelona powinna go ściągnąć w przyszłym roku na zasadzie wolnego transferu. Wzmocnienie obrony jest kluczowe dla Barcelony, ponieważ kontrakt Inigo Martineza wygasa za ponad dziewięć miesięcy, a Ronaldo Araujo, Erica Garcii i Andreasa Christensena w połowie 2026 roku

Drugim piłkarzem na liście Flicka jest Joshua Kimmich. To 29-letni pomocnik Bayernu Monachium, który w minionym sezonie wystąpił w 43 meczach. Zdobył w nich dwie bramki i zanotował 10 asyst. Jego obecna wartość rynkowa wynosi 50 mln euro. Kontrakt Niemca także wygasa 30 czerwca 2025 roku.

"Niemiecki szkoleniowiec bardzo lubił z nim pracować zarówno w Bayernie Monachium, jak i w reprezentacji Niemiec. To człowiek, któremu ufał. Flick wystawiał go na prawej obronie oraz na pozycji środkowego pomocnika" - czytamy.

FC Barcelona wróci do gry w niedzielę 15 września. Tego dnia zmierzy się na wyjeździe z Gironą.