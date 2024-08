Oto co powiedziała żona Franciszka Smudy na pogrzebie

Selekcjoner reprezentacji Polski w latach 2009-2012 przegrał 18 sierpnia wieloletnią walkę z nowotworem krwi. Jeszcze w 2022 roku kończył pracę w Wieczystej Kraków, ale później już nie prowadził żadnego klubu, koncentrując się na leczeniu oraz odpoczynku. Niestety kilka dni temu straszliwa choroba wygrała, a Smuda zmarł w wieku 77 lat.

Błaszczykowski, Peszko, Glik i inni. Tłumy pożegnały Franciszka Smudę

Gdy tylko wiadomość o jego śmierci obiegła Polskę, ze wszystkich stron posypały się kondolencje. Byłego trenera wspominali choćby Robert Lewandowski, Zbigniew Boniek czy kluby, w których "Franz" pracował. Zwłaszcza Widzew Łódź, mistrz polski w sezonach 1995/96 i 1996/97 pod jego wodzą. Łodzianie grali też wówczas w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Z kolei Wisła Kraków poinformowała, że pogrzeb słynnego szkoleniowca odbędzie się w czwartek 22 sierpnia o 14:20 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Podczas uroczystości pamięć Smudy uczciło wiele znanych osobistości. Jakub Błaszczykowski, Sławomir Peszko, Marcin Wasilewski, Kamil Glik, Andrzej Strejlau, Kazimierz Moskal. To tylko niektórzy z nich. Z kolei jeszcze przed pogrzebem prezydent Andrzej Duda pośmiertnie uhonorował Franciszka Smudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Żona Smudy wzruszająco o mężu

Za serce złapała jednak wszystkich przemowa żony byłego selekcjonera naszej kadry Małgorzaty Drewniak-Smudy. Pożegnała ona męża wzruszającymi słowami i podkreśliła jak dumny byłby, widząc ile osób przybyło na jego pogrzeb, by go uhonorować. Powiedziała także, że w walce z chorobą był dokładnie taki sam jak na piłkarskim boisku.

- Chciałam osobiście podziękować za tak liczne przybycie. Wiele razy było tu już powiedziane, że piłka nożna to była prawdziwa pasja i wielka, jeśli nie największa, miłość mojego męża. Dlatego myślę: byłby szczęśliwy, dumny, czułby się doceniony, gdyby mógł słyszeć to, co w ostatnich dniach zostało na jego temat powiedziane lub napisane. Niedawno rozegrał swój ostatni, najważniejszy i najdłuższy mecz. Zrobił to tak, jak robił całe życie. Z odwagą, z uporem, determinacją, z godnością, z wielką wolą walki. Również z wielką wiarą w zwycięstwo. Aż do ostatnich chwil, aż do ostatniego gwizdka. Franiu, żegnaj - powiedziała Małgorzata Drewniak-Smuda.