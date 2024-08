Z Anglii do Ekstraklasy. Raków rusza po następcę Crnaca

Czy na nieco ponad tydzień przed końcem okna transferowego Raków Częstochowa zostanie bez podstawowego napastnika? Wiele na to wskazuje. O transferze Ante Crnaca do angielskiego drugoligowca Norwich pisali już nawet najwięksi specjaliści w tej dziedzinie, czyli Gianluca Di Marzio oraz Fabrizio Romano. Raków ma zarobić 11 milionów euro, czym wyrówna rekord Ekstraklasy należący do Lecha Poznań (Jakub Moder do Brighton) oraz Pogoni Szczecin (Kacper Kozłowski do Brighton).

Ante Crnac wyrównuje rekord. Raków ostro bierze się do pracy

Klub spod Jasnej Góry z pewnością cieszy się na myśl o takim zarobku, ale nikt nie ma też wątpliwości. Trzeba znaleźć następcę i to szybko, bo bez Crnaca Raków zostanie z Patrykiem Makuchem oraz Jonatanem Braut Brunesem, a żaden z nich na ten moment nie gwarantuje tyle, ile dawał Chorwat. Crnac miał zresztą udział przy dwóch z trzech goli, jakie częstochowianie w tym sezonie strzelili (gol i asysta z Motorem Lublin).

Z Championship prosto do Rakowa?

Zdaniem Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl Raków nie ma zamiaru tracić czasu i już ruszył po następcę Chorwata. Plan mają bardzo ciekawy, bo na celowniku klubu miał znaleźć się Duńczyk Mileta Rajović z Watfordu. Anglicy rok temu zapłacili za niego szwedzkiemu Kalmar FF dwa miliony euro. W zeszłym sezonie strzelił 10 goli w 41 meczach Championshio, a w tym już zdążył raz trafić do siatki, dając "Szerszeniom" zwycięstwo przeciwko Milwall (3:2).

Dziennikarz podkreśla jednak, że sprowadzenie Duńczyka pod wieloma względami będzie bardzo trudne, niemniej Raków miał już kontaktować się z Watfordem w tej sprawie. Rajović na portalu transfermarkt.de wyceniany jest na 2,5 miliona euro. Jego kontrakt z angielskim zespołem obowiązuje z kolei do czerwca 2028 roku.

Rodado również obserwowany

To jednak nie wszystko. Wedle informacji Tomasza Włodarczyka, częstochowianie bacznie przyglądali się gwieździe Wisły Kraków, czyli rzecz jasna Angelowi Rodado. Hiszpan przedłużył co prawda kontrakt z "Białą Gwiazdą", ale niewykluczone, że odpowiednia oferta mogłaby uczynić ten czynnik nieistotnym. Jednak jak dotąd Raków jej jeszcze nie złożył. Jedynie agent piłkarza miał poinformować o zainteresowaniu Jarosława Królewskiego, prezesa Wisły. Hiszpański napastnik w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach strzelił już dziesięć goli w dziesięciu meczach.