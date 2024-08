Lech szykuje transferowy hit! Rok temu wygrał z Barceloną w Lidze Mistrzów

Lech Poznań mocnym akcentem zamierza zamknąć letnie okienko transferowe. Ostatnio poznaniacy sprowadzili Jana Hakansa, Iana Hoffmanna i Filipa Jagiełłę. Teraz może do nich dołączyć kolejny nowy nabytek. Jak poinformował dziennikarz Meczyków.pl Tomasz Włodarczyk, blisko polskiego klubu jest reprezentant Ukrainy Jehor Nazaryna.

Lech Poznań rusza po reprezentanta Ukrainy. "Transfer blisko realizacji"

27-latek w ukraińskiej kadrze rozegrał dwa spotkania w eliminacjach do Euro 2024 - z Anglią i Maltą. W obydwu wchodził z ławki rezerwowych. Dwa lata temu za 800 tys. euro trafił z Zorii Ługańsk do Szachtara Donieck. Z tym klubem dwukrotnie zdobywał mistrzostwo i raz puchar Ukrainy. Rok temu wystąpił w czterech meczach Ligi Mistrzów, w tym z FC Barceloną, która Szachtar sensacyjnie pokonał w fazie grupowej na stadionie w Hamburgu 1:0. W sumie we wszystkich rozgrywkach poprzedniego sezonu rozegrał 27 spotkań, w których strzelił trzy gole i zaliczył jedną asystę.

Dla Lecha Poznań Nazaryna byłby sporym wzmocnieniem. Zazwyczaj gra jako środkowy pomocnik, a ekipa Nielsa Frederiksena musi znaleźć na tę pozycję godnego następcę Jespera Karlstroema. Reprezentant Szwecji na początku sierpnia odszedł do włoskiego Udinese, gdzie będzie współpracował z byłym trenerem Legii Kostą Runjaiciem. Według Włodarczyka Szachtar jest skłonny oddać Nazarynę na wypożyczenie z opcją wykupu.

Prawdopodobieństwo, że plan uda się zrealizować, wydaje się bardzo duże. - Transfer blisko realizacji. Lech Poznań czeka, kiedy Jehor Nazaryna mógłby przyjechać do Poznania - napisał Włodarczyk w serwisie X.

Końcówkę poprzedniego sezonu Nazaryna miał raczej nieudaną. Rzadko wychodził na boisko od pierwszej minuty. W nowym - w meczu o stawkę nie zagrał jeszcze ani razu. Portal Transfermarkt.de wycenia jego wartość na 1,5 mln euro.