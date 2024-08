UEFA bierze się za Feio! Są zarzuty. "Przynosi wstyd piłce nożnej"

Legia Warszawa w bardzo trudnym dla siebie meczu zremisowała z duńskim Broendby 1:1, dzięki czemu awansowała do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, gdzie zmierzy się z kosowską KF Drita Gnjilane. Sukces sportowy warszawskiej drużyny szybko jednak przykryło skandaliczne zachowanie jej trenera Goncalo Feio, który najpierw prowokował ławkę Broendby, każąc Duńczykom "wracać do domu", a następnie pokazywał wulgarne gesty, w tym środkowe palce i "gest Kozakiewicza" w kierunku sektora kibiców przyjezdnych.

Na pomeczowej konferencji prasowej Goncalo Feio nie przeprosił za swoje zachowanie, tylko kłócił się z dziennikarzami i uderzał w bojowe tony:

- Nie będę przepraszał za to, że istnieję. Jak ktoś źle traktuje Legię, to mogę za nią życie wystawić. A Legia była źle traktowana i nieszanowana. Reprezentowanie Legii powinno być bronieniem jej do śmierci. I będę bronił Legii do śmierci. Piłka nożna to nie gra dla dżentelmenów. Może w Lidze Mistrzów - mówił Feio.

"Przynosi wstyd piłce nożnej". UEFA wszczyna postępowanie ws. Goncalo Feio!

Te tłumaczenia najwyraźniej nie przekonały UEFA, która w piątek oficjalnie poinformowała o zarzutach do portugalskiego szkoleniowca Legii. Te dotyczą przede wszystkim "naruszenia zasad dobrego zachowania" oraz "narażenia świata piłki na utratę dobrego imienia". Najbardziej jednak uderza zarzut o to, że "zachowanie Feio przynosi wstyd światu piłki nożnej, w tym UEFA".

UEFA poinformowała, że "Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA podejmie decyzję w tych sprawach w stosownym czasie", nie podając konkretnego terminu. Nie wiadomo też, jak surowa kara może czekać Portugalczyka, jako że punkt dotyczący tych zarzutów w regulaminie dyscyplinarnym brzmi bardzo ogólnie: "Naruszenie wyżej wymienionych zasad i reguł karane jest za pomocą środków dyscyplinarnych".

A środki dyscyplinarne zaczynają się od ostrzeżenia i reprymendy, przez grzywnę i zawieszenie na konkretną liczbę meczów lub określony czas, aż do zawieszenia we wszystkich czynnościach połączonych z piłką nożną.

Zarzuty UEFA do Goncalo Feio:

1. Ogólne zasady postępowania

- Naruszenie podstawowych zasad dobrego zachowania - Art. 11(1) w związku z Art. 11(2)(b) i (d) Regulaminu Dyscyplinarnego UEFA;

2. Narażenie świata piłki nożnej, a w szczególności UEFA, na utratę dobrego imienia.

Art. 11(1): Wszystkie podmioty i osoby podlegające niniejszym przepisom muszą przestrzegać Przepisów Gry, a także Statutów, rozporządzeń, dyrektyw i decyzji UEFA oraz przestrzegać zasad etycznego postępowania, lojalności, uczciwości i ducha sportowego.

Art. 11(2): Przykładowo naruszenie tych zasad popełni każdy, kto:

(b) którego zachowanie jest obraźliwe lub w inny sposób narusza podstawowe zasady dobrego zachowania;

(d) którego zachowanie przynosi wstyd piłce nożnej, a w szczególności UEFA;

Środki dyscyplinarne UEFA w stosunku do osób:

ostrzeżenie;

reprymenda;

grzywna (nie większa niż 500 tys. euro);

zawieszenie na określoną liczbę meczów lub określony/nieokreślony okres;

zakaz wykonywania jakiejkolwiek działalności związanej z piłką nożną;

cofnięcie tytułu lub nagrody;

społeczna usługa piłkarska;

Środki dyscyplinarne mogą być łączone ze sobą.