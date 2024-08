Feio starł się z dziennikarzami po meczu. "Pan mnie obraził, ja pana nie obrażałem"

Natura Goncalo Feio znowu dała o sobie znać. A może tak naprawdę powinno się przestać nazywać to jego "naturą" i w ten sposób usprawiedliwiać zachowanie godne stadionowego kibola, a nie trenera największego klubu w Polsce?

Na konferencji prasowej to był główny temat, który oczywiście przykrył fakt, iż Legia Warszawa po remisie 1:1 wyeliminowała duńskie Broendby w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Jeszcze zanim zdążyliśmy pogratulować Portugalczykowi sportowego sukcesu i skończyliśmy nasze pytanie dotyczące jego zachowania, ten nam przerwał.

- Trenerze, gratulujemy awansu. Jest pan trenerem w wielkim polskim klubie, z tradycjami i wartościami... - mówiliśmy, na co Feio czując pismo nosem przerwał:

- Pan pracował w Legii? Nie? No widzi pan. Ja tu pracowałem, pan nie. Znam jej wartości - stwierdził buńczucznie.

- No właśnie, to dlaczego, gdy wygrywa pan bardzo ważny dwumecz w europejskich pucharach, po czym zamiast cieszyć się i zachować klasę po największym sukcesie w dotychczasowej pana karierze trenerskiej zachowuje się pan jak gówniarz z blokowiska, prowokując ławkę rywali i pokazując wulgarne gesty w kierunku kibiców gości? Czy uważa pan za normalne? - zapytaliśmy.

Być może Goncalo Feio nie dosłyszał, że określiliśmy jego zachowanie, a nie jego osobę, bo na pytanie z naszej strony się obraził. - Nigdy więcej nie będę odpowiadał na pana pytanie - stwierdził. - Pan mnie obraził, ja pana nie obrażałem - argumentował, po czym jednak przeszedł do clue sprawy, choć doszukiwał się spisku wobec jego osoby.

- Wiem, co teraz będzie mówione, bo mam przypiętą łatkę. Będziecie po mnie jechać. Ze trzy tygodnie to potrwa. Szkoda, że w Danii nikt nie zauważył ich zachowania wobec nas. Musimy walczyć z kompleksami. Nie jesteśmy gorsi od innych. Zachowujemy się z klasą, dopóki inni szanują nas. Pierwszą drużyną, która prowokowała, było Broendby. Ale wiem, co będzie. Jestem czarnym charakterem. Jasne - próbował argumentować.

- Ale trzeba każdego szanować. Jak ktoś cię atakuje na ulicy, to się nie bronisz? Mam inne podejście do życia. Nie damy się nikomu poniżać. Ani Broendby, ani Realowi Madryt, ani Manchesterowi City. Jeśli będą nas atakować, to będziemy odpowiadać - stwierdził Feio, po czym nie był w stanie ani określić konkretnych zarzutów w stosunku do rywali. No chyba że powodem takiego jego zachowania miały być ich "uśmieszki, gdy pytaliśmy o coś sędziego", jak to sam próbował przekonywać.

Zapytany jednak o to, co zrobili mu kibice Broendby, którym na koniec meczu pokazał środkowe palce i gest Kozakiewicza, Feio twierdził, że już "odpowiedział na to pytanie". W trudnej sytuacji znalazł się wówczas rzecznik prasowy Legii Warszawa Bartosz Zasławski, który na życzenie portugalskiego szkoleniowca musiał odrzucać kolejne pytania zgromadzonych dziennikarzy na temat jego zachowania.

Goncalo Feio i tak w kolejnych odpowiedziach wtrącał, że szkoda, że rozmawiamy o tym, a nie chcemy rozmawiać o piłce, ale też na koniec wypalił:

- Nie będę przepraszał za to, że istnieję. Jak ktoś źle traktuje Legię, to mogę za nią życie wystawić. A Legia była źle traktowana i nieszanowana. Reprezentowanie Legii powinno być bronieniem jej do śmierci. I będę bronił Legii do śmierci - powiedział, wywołując uśmiechy politowania na sali.

Bo w jaki sposób Goncalo Feio broni Legii Warszawa, prowokując po zwycięstwie rywali stwierdzeniami, że mają "iść do domu", a następnie pokazując wulgarne gesty w kierunku kibiców Broendby, którzy tydzień temu pomogli fanom z Warszawy wejść na stadion mimo zakazu stadionowego od UEFA?

To wie chyba tylko on sam.