Kompromitacja Bayernu z czwartoligowcem. Koszmar nowej gwiazdy

Bayern Monachium ma przed sobą niezwykle ważny sezon. Ubiegły był dla niego jedną wielką kompromitacją, gdyż po 11 latach stracił mistrzostwo Niemiec, a ponadto w II rundzie krajowego pucharu poniósł zawstydzającą porażkę z III-ligowym Saarbrucken. Mimo że w drużynie doszło latem do gruntownych zmian, a nowym trenerem został Vincent Kompany, Bayern znów zdążył rozczarować fanów.

Koszmar dla kibiców Bayernu. Nie wiadomo, która wiadomość jest gorsza

"Gwiazda zraniona, fani wściekli: Bayern ośmieszył się z drużyną czwartej ligi" - tak zatytułował artykuł dziennik "Bild". Nie ma co się dziwić, gdyż wicemistrzowie Niemiec jedynie zremisowali w niedzielnym sparingu z zespołem Duren, który na co dzień występuje w Regionallidze (czwarty poziom rozgrywkowy w Niemczech), 1:1. Kompany mógł być wściekły na swoich piłkarzy za to, co zrobili przy straconej bramce, gdyż koszmarny błąd popełnili Stanisić oraz Ulreich.

Mało tego, wynik uratował sprowadzony niedawno z Adelaide United 18-letni Nestory Irankunda. Gdyby nie jego gol, mecz mógłby się zakończyć dla Bayernu dużo gorzej. A i tak skończył się fatalnie, gdyż poza rozczarowującym rezultatem, w 18. minucie z kontuzją boisko opuścił wykupiony za 23 mln euro z VfB Stuttgart Hiroki Ito.

Gazeta podała, że doszło do złamania śródstopia i czeka go dłuższa przerwa. "To koszmarna wiadomość. Mimo to zapewniam, że Hiroki będzie miał najlepszą możliwą opiekę, aby mógł jak najszybciej wrócić do doskonałej formy" - skomentował dyrektor sportowy Max Eberl.

Dziennikarz Tomasz Urban zaznaczył, że może to zablokować transfer Matthijsa de Ligta, który znajduje się na szczycie listy życzeń Manchesteru United. Stacja Sky Sports ogłosiła za to niedawno, że Bayern złożył kolejną ofertę transferową za defensora Bayeru Leverkusen Jonathana Taha i nie można wykluczyć, że zostanie ona przyjęta.

Bayern rozpocznie rozgrywki ligowe 25 sierpnia spotkaniem z VfL Wolfsburg. Dziewięć dni wcześniej czeka go za to pucharowy mecz z SSV Ulm. Nie ma żadnych wątpliwości, że gdyby wówczas piłkarzom Kompany'ego przydarzyła się wpadka, to kibice by im tego nie wybaczyli.