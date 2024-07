Koszmar w życiu prywatnym Yamala. "Wszyscy to widzieli"

Lamine Yamal był jedną z gwiazd Euro 2024, zakończonego zdobyciem tytułu przez reprezentację Hiszpanii. 17-letni zawodnik Barcelony zagrał we wszystkich meczach turnieju i zakończył zmagania z jednym golem oraz czteroma asystami. Yamal jest bardzo popularnym zawodnikiem w ojczyźnie, o czym najlepiej świadczy fakt, że znakomicie sprzedają się koszulki kadry Hiszpanii z jego nazwiskiem. "W dziale marketingu Barcelony rwą sobie włosy z głowy przez traconą szansę biznesową" - czytamy w dzienniku "AS".

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Roy Hodgson ocenił reprezentację Polski! Ależ słowa legendy

Przy okazji świętowania zdobycia mistrzostwa Europy media zwróciły uwagę na dziewczynę, która była w towarzystwie Yamala oraz jego rodziny. To Alex Padilla, która określana jest gwiazdą TikToka - obserwuje ją tam niespełna 200 tysięcy użytkowników. Do tej pory Yamal nie odnosił się do plotek i spekulacji wokół jego relacji z Padillą. Teraz pojawiły się jednak szokujące wieści.

Dramat w życiu prywatnym Yamala. "Wszyscy to widzieli"

Kibice Barcelony, a także konta fanowskie tego klubu odnotowały w sobotę, że Yamal przestał obserwować Padillę na Instagramie. To efekt nagrania, które wyciekło do mediów społecznościowych. Na tym wideo dziewczyna jest w towarzystwie innego mężczyzny - prawdopodobnie w trakcie imprezy - i na nim siedzi. Moźna zatem założyć z dużym prawdopodobieństwem, że para już się rozstała. Do tej pory nie pojawił się oficjalny komunikat w tej sprawie ani od Yamala, ani tym bardziej od Padilli.

- Przestań, zrujnujesz mnie - miała powiedzieć Padilla w trakcie tego nagrania. Internauci współczują Yamalowi, że znalazł się w takiej sytuacji. "Lamine został najmłodszym graczem, którego tak oszukano", "wszyscy to widzieli i nikt nie był zaskoczony", "jacy niektórzy są głupi" - to część z komentarzy. Aktualnie Yamal przebywa na wakacjach w Marbelli i wróci do treningów z Barceloną w drugim tygodniu sierpnia, kiedy to klub będzie już po przedsezonowym tournee.

W poprzednim sezonie Yamal zagrał w 50 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił siedem goli i zanotował dziesięć asyst. Jego aktualny kontrakt z Barceloną wygasa w czerwcu 2026 r. Nowa umowa, która zostałaby podpisana w dniu 18. urodzin, byłaby ważna do czerwca 2030 r., natomiast agent Jorge Mendes domaga się sporej podwyżki dla swojego klienta.