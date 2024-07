Co za emocje w Ekstraklasie! Cztery gole. 18-latek bohaterem

Pogoń Szczecin, choć zupełnie bez wzmocnień względem poprzedniego sezonu, dobrze rozpoczęła nowe rozgrywki, bezdyskusyjnie wygrywając u siebie z Koroną Kielce 3:0. W kolejnej serii gier zespół Jensa Gustafssona wybrał się do Lubina na mecz z Zagłębiem, które w sposób bezbarwny przegrało na wyjeździe z Legią Warszawa 0:2 i szukało swoich pierwszych punktów w nowym sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Roy Hodgson ocenił reprezentację Polski! Ależ słowa legendy

18-latek uratował remis Pogoni Szczecin w Lubinie. Ale znów kluczowy był Grosicki

Piłkarze obu drużyn nie zwlekali zbyt długo ze strzelaniem bramek, bo rozpoczęli je już po kwadransie. Jako pierwsza uderzyła Pogoń - po akcji lewym skrzydłem Kamila Grosickiego, fantastycznie w polu karnym zachował się Efthymios Koulouris i uderzeniem z półobrotu strzelił swojego trzeciego gola w tym sezonie.

"Portowcy" objęli prowadzenie w 17. minucie, ale już trzy minuty później je stracili, gdy błysnął młodzieżowiec po stronie lubinian - Tomasz Pieńko. 20-latek, który poprzedni sezon miał zupełnie nieudany, świetnie wymienił piłkę przed polem karnym z Mateuszem Wdowiakiem i bardzo precyzyjnym strzałem doprowadził do wyrównania.

Emocji w pierwszej połowie było wiele. Tym razem do zmiany wyniku potrzeba było siedmiu minut, gdyż fatalnie we własnym polu karnym zachował się Benedikt Zech, który wysoko uniesioną ręką zablokował uderzenie głową jednego z rywali. Sędzia Paweł Malec po interwencji VAR nie miał wątpliwości, że Zagłębiu należy się rzut karny, a ten na gola zamienił w 27. minucie Dawid Kurminowski.

Pogoń Szczecin w kolejnych minutach budowała coraz większą przewagę, szukając kolejnego wyrównania. Różnica w posiadaniu piłki (72 proc - 28 proc.) czy strzałach (21-7) była ogromna na korzyść gości ze Szczecina, ale ci przez długi czas nie potrafili po raz drugi zaskoczyć Dominika Hładuna. Chociażby tuż po przerwie, po doskonale rozegranej akcji szczecinian, spudłował Kamil Grosicki, który mimo wszystko był najlepszym zawodnikiem "Portowców".

Również w 83. minucie Grosicki okazał się decydujący, gdy to właśnie on uciekł w kontrataku lewym skrzydłem, wpadł w pole karne Zagłębia i dośrodkował na głowę 18-letniego Patryka Paryzka, który ładnym strzałem ustalił wynik spotkania na 2:2. Dla "Grosika" była to z kolei druga asysta w tym meczu.

Zagłębie Lubin zremisowało z Pogonią Szczecin 2:2, ale patrząc na przebieg meczu, musi być zadowolone z pierwszego punktu w nowym sezonie. Dla Pogoni remis może być z kolei rozczarowaniem, ale z czterema punktami na koncie na pewno będzie w czołówce tabeli po dwóch kolejkach.