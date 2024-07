Kozłowski już błyszczy w nowym klubie. Nie mogą się go nachwalić

Były pomocnik Pogoni Szczecin dostał szansę w reprezentacji Polski za kadencji Paulo Sousy. W biało-czerwonych barwach zagrał nawet na Euro 2020. Niedługo potem trafił do angielskiego Brighton za 11 milionów euro. To był błąd. Kozłowski w Anglii nie pograł i musiał zadowolić się wypożyczeniami do Union SG i Vitesse.

Kozłowski wybije się w Turcji? Inni Polacy udowodnili, że się da

Pomocnik wciąż jest bardzo młody, więc kierunek turecki jest niespodzianką, bo tamtejsza liga nie ma reputacji najlepszego miejsca do rozwoju. Tym bardziej że nie trafił tam do żadnego z potentatów, jak np. Sebastian Szymański, który w Fenerbahce pokazał się ze świetnej strony, a do Gaziantep FK. To drużyna, która w poprzednim sezonie zajęła dopiero 11. miejsce w lidze.

Jednocześnie 20-letniego piłkarza mogły zainspirować przypadki Krzysztofa Piątka, Adama Buksy czy Jakuba Kałuzińskiego. Dwaj pierwsi trafili do Turcji w słabych momentach swojej kariery i się tam odbudowali. Buksa w poprzednim sezonie ligi tureckiej strzelił 16 goli, dzięki czemu wrócił do reprezentacji Polski i wywalczył transfer do duńskiego FC Midtjylland. Krzysztof Piątek zdobył 17 bramek i teraz walczy o awans do europejskich pucharów. O krok od wyjazdu na Euro 2024 był Jakub Kałuziński, który do Antalyasporu trafił po spadku z ekstraklasy. Turcja w oczach polskich zawodników mogła zyskać.

Świetny początek Kozłowskiego w Gaziantep FK. "Doskonałe podanie"

Kozłowski z nową drużyną trenuje dopiero od kilku dni, a już się pokazał z dobrej strony. Gaziantep FK obecnie przygotowuje się do kolejnego sezonu. Kozłowski zadebiutował w wygranym 1:0 sparingu z FC Prishtiną. W sobotę Gaziantep grał kolejny mecz towarzyski. W starciu z Bandirmasporem drużyna Kozłowskiego wygrała aż 3:0, a Polak zanotował asystę przy trafieniu na 1:0. Turcy pospieszyli z pochwałami dla młodego pomocnika.

"Gol! Furkan, który stanął twarzą w twarz z bramkarzem po doskonałym podaniu Kacpra, wyprowadził nasz zespół na prowadzenie" - poinformował oficjalny profil klubu na Twitterze.

Kozłowski ma coraz mniej czasu na wywalczenie miejsca w pierwszym składzie. Jego drużyna już 12 sierpnia rozpocznie rywalizację w Super Lig. W pierwszym meczu zagra z Bodrumsporem, czyli beniaminkiem ligi tureckiej.