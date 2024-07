Rządzili Juventusem, teraz usłyszą zarzuty. Poważne oskarżenia

W maju zeszłego roku Federalny Sąd Apelacyjny ukarał Juventus odjęciem dziesięciu punktów w tabeli Serie A. Miało to związek z zawyżaniem kwot transferowych w dokumentach, by odnotować większy zysk kapitałowy. Po tych wydarzeniach do dymisji podał się poprzedni zarząd klubu, z Andreą Agnellim czy Pavlem Nedvedem na czele. Okazuje się, że teraz byli szefowie Juventusu staną przed sądem, o czym informuje włoska agencja prasowa ANSA.

