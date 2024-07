A jednak! Barcelona oficjalnie ogłasza hit. Lewandowski będzie zadowolony

Kilkanaście dni temu media obiegła informacja o tym, że Thiago Alcantara kończy karierę. 33-latek, choć jest niezwykle utytułowany, to w ostatnich latach miał sporo problemów zdrowotnych. Kilka dni temu media poinformowały, że bezrobocie Hiszpana nie potrwa długo, bo jest on jednym z kandydatów na asystenta Hansiego Flicka.

REKLAMA

Zobacz wideo Największe rozczarowanie Euro2024? "To nie był ten sam piłkarz, który czarował w lidze"

Oficjalnie: Thiago Alcantara wraca do FC Barcelony!

W środę FC Barcelona oficjalnie potwierdziła doniesienia medialne - Thiago Alcantara został członkiem sztabu niemieckiego szkoleniowca. "Thiago Alcantara, który niedawno ogłosił zakończenie swojej kariery piłkarskiej w wieku 33 lat, będzie pracował w najbliższych tygodniach ze sztabem Hansiego Flicka, by kształcić się jako trener. Przewiduje się, że były piłkarz będzie z pierwszą drużyną przez całe lato, co oznacza, że poleci również na tournée do Stanów Zjednoczonych" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

To oznacza, że współpraca Alcantary z Barceloną zakończy się pewnie wraz z końcem sierpnia. Tak informują media. "Jednym z zadań Thiago będzie bycie łącznikiem między trenerem a drużyną" - czytamy w dzienniku "Marca".

Dla Thiago Alcantary to powrót do FC Barcelony po 11 latach. Później wychowanek katalońskiego klubu był absolutną gwiazdą Bayernu Monachium, gdzie współpracował z Robertem Lewandowskim. Teraz Polak może być zadowolony z ponownej współpracy ze swoim dobrym znajomym.

Następnie Alcantara przeniósł się do Liverpoolu. Dwukrotnie wygrywał Ligę Mistrzów (po razie z Barceloną i Bayernem) i Klubowe Mistrzostwo Świata. Siedmiokrotnie zdobywał mistrzostwo Niemiec i czterokrotnie mistrzostwo Hiszpanii. Do tego dochodzą dwa Superpuchary UEFA, cztery Puchary Niemiec, dwa Puchary Hiszpanii, Puchar Anglii, Puchar Ligi Angielskiej, Tarcza Wspólnoty, trzy Superpuchary Niemiec i trzy Superpuchary Hiszpanii. Łącznie są to więc aż 32 trofea w piłce klubowej. 46 razy wystąpił też w seniorskiej reprezentacji Hiszpanii.