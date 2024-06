Wieczysta ma za sobą bardzo udany sezon. Drużyna prowadzona przez Sławomira Peszkę awansowała do II ligi, pewnie wygrywając rozgrywki III ligi w grupie IV. Zakończyła zmagania z 78 punktami na koncie, wyprzedzając o osiem punktów drugą w tabeli Siarkę Tarnobrzeg.

Wieczysta przygotowuje się do transferowego hitu. Były reprezentant Polski

Teraz działacze krakowskiego klubu skupiają się na budowie drużyny, która będzie mogła powalczyć o kolejny awans. W tym celu są bardzo aktywni na rynku transferowym. Do Wieczystej trafili już między innymi wychowanek Sevilli Rafael Gonzalez "Chuma", a także Michał Feliks oraz Lisandro Semedo, którzy ostatnio grali w Radomiaku. Niedawno pojawiły się spekulacje wokół Michała Koja, piłkarza Puszczy Niepołomice.

To jednak nie koniec znanych nazwisk, którymi zainteresowania jest Wieczysta. Dziennikarz Meczyki.pl Tomasz Włodarczyk podał, że krakowski klub przymierza się do transferu Jarosława Jacha. - Chyba w szoku byśmy nie byli. Poszukują takich zawodników - przekazał dziennikarz podczas programu "Okno Transferowe". 30-letni środkowy pomocnik ostatni sezon spędziła na wypożyczeniu w Wiśle Płock, ale wciąż jest zawodnikiem Zagłębia Lubin, z którym obowiązuje go kontrakt do końca czerwca 2025 r.

Jarosław Jach to były reprezentant Polski. W biało-czerwonych barwach rozegrał dwa mecze. Oba za kadencji Adama Nawałki na kilka miesięcy przed mistrzostwami świata w Rosji. Wówczas w meczach z Urugwajem i Meksykiem spędził na boisku pełne 180 minut.

W karierze klubowej 30-latek początkowo reprezentował Zagłębie Lubin, skąd został wytransferowany do Crystal Palace za niecałe 3 miliony euro. Jednak od angielskiego klubu całkowicie się odbił - zdołał zagrać jedynie jeden mecz. Później podpisywał kontrakt w Mołdawii, Turcji i Holandii, ale tam również nie zrobił żadnej kariery.