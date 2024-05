Co za sensacja w pierwszym dniu Roland Garros! Absolutna klęska mistrzyni

Barbora Krejcikova (26. WTA), mistrzyni Roland Garros z 2021 r., od początku sezonu mocno rozczarowuje. Tylko w Australian Open i w Dubaju udało jej się wygrać jakiekolwiek spotkania. Przed startem French Open jej tegoroczny bilans wynosił pięć zwycięstw oraz sześć porażek. Mogła go podreperować w starciu z Viktoriją Golubic (76. WTA).

Dramat Barbory Krejcikovej w Roland Garros. Kolejna taka porażka

Już w pierwszym gemie rozstawiona z numerem 24. faworytka miała dwa break pointy. Obu nie wykorzystała, a potem dwa razy została przełamana i przegrywała już 0:4. Wtedy zabrała się za odrabianie strat i wygrała aż pięć gemów z rzędu. Ale dwa kolejne przegrała i znów musiała odebrać podanie Szwajcarce. To jej się udało, przez co musiał zostać rozegrany tie-break. W nim Czeszka poległa 3-7.

Od początku drugiej partii Krejcikova dalej miała problemy. Za pierwszym razem utrzymała serwis, ale za drugim już jej się to nie udało. Potem obie zawodniczki miały break pointy, ale na przełamanie trzeba bylo czekać do ósmego gema. Wtedy Czeszka doprowadziła do stanu 4:4.

Wtedy mogło się wydawać, że dawna mistrzyni paryskiego turnieju jeszcze wróci do gry. Jednak momentalnie została sprowadzona na ziemię i po utracie podania musiała bronić się przed eliminacją. Nic z tego nie wyszło i po wykorzystaniu pierwszej piłki meczowej to Szwajcarka wywalczyła awans. To też istotna wiadomość dla Igi Świątek (1. WTA), która mogła wpaść na Czeszkę w czwartej rundzie.

I runda Roland Garros: Barbora Krejcikova - Viktorija Golubic 6:7(3-7), 4:6

Od zdobycia tytułu trzy lata temu Krejcikova kompletnie zawodzi na paryskich kortach. To już trzeci rok z rzędu, gdy odpada w pierwszej rundzie. Natomiast Viktorija Golubic w kolejnej fazie zagra z Anastasiją Potapową (41. WTA) lub Kamilą Rachimową (105. WTA).