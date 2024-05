Gala ekstraklasy 2024. Oto piłkarz roku! Pierwszy taki przypadek w historii

Jagiellonia Białystok zdominowała tegoroczne rozgrywki ekstraklasy i po raz pierwszy zdobyła tytuł mistrza Polski. To do niej należała także wieńcząca sezon gala ekstraklasy. Nominacje w poszczególnych kategoriach otrzymało aż dziewięciu jej przedstawicieli, a zgarnęli oni w sumie trzy statuetki. Najważniejsza - dla piłkarza sezonu - trafiła jednak do kogoś innego. Oto wszyscy nagrodzeni.

3 screen: TVP Sport Otwórz galerię Na Gazeta.pl