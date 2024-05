Komentator nie wiedział, że ma włączony mikrofon. Oj chyba straci pracę [WIDEO]

W nocy ze środy na czwartek o godzinie 4:30 czasu polskiego Portland Timbers zmierzył się u siebie z San Jose Earthquakes w ramach 13. kolejki MLS. Gospodarze prowadzeni przez Philla Neville'a, brata Garry'ego Neville'a przystępowali do tego starcia po serii dziewięciu ligowych meczów bez zwycięstwa. Ostatni raz wygrali na początku marca z New York City (1:2). Pierwsza połowa była fatalna w ich wykonaniu. Portland Timbers byli niezdyscyplinowani i w pierwszej połowie stracili dwa gole. Gdy zawodnicy schodzili do szatni, na trybunach rozległy się głośne gwizdy. Wtedy też jeden z komentatorów zaliczył wpadkę.

Wpadka komentatora Apple TV. Nie wiedział, że ma włączony mikrofon

W czasie przerwy nie został wyłączony mikrofon, czego nieświadomi był komentator Apple TV. W pewnym momencie Adam Susman podzielił się swoją opinią na temat meczu z realizatorem transmisji, co mogli usłyszeć telewidzowie. Słowa Susmana mogły dotknąć kibiców Portland Timbers.

- Lalalala..... Chcesz zostać trenerem tej drużyny? - zapytał Susman, a następnie jeszcze raz zadał to samo pytanie w nadziei na uzyskanie odpowiedzi. - Nie może być gorzej - podsumował Susman.

Wpadka komentatora szybko została wyłapana przez kibiców, a film z jego komentarzem trafił do mediów społecznościowych. Opinie na temat zdarzenia są podzielone wśród internautów. Część z nich jest zbulwersowana słowami komentatora, pojawiają się jednak głosy broniące Susmana. "Komentator nic złego nie powiedział", "Komentator wiedział, o czym mówił. Szczęśliwe zwycięstwo 4:2. Neville musi zostać jak najszybciej ZWOLNIONY" - czytamy. To tylko niektóre komentarze, które pojawiły się pod wpisem.

Komentator przeprosił za wpadkę

Następnego dnia komentator wydał oświadczenie na X, w którym przeprosił za swój komentarz. - Jest mi niezmiernie przykro i jest mi wstyd. Staram się zachować obiektywizm, ale ostatecznie wolę, gdy Timbers wygrywa. Byłem sfrustrowany postawą drużyny w pierwszej połowie i zacząłem żartować z realizatorem - napisał Susman.

Co ciekawe, w drugiej połowie Portland Timbers odrobili straty w dużej mierze dzięki czerwonej kartce Bruno Ricardo Wilsona Valdeza. Ostatecznie mecz z San Jose Earthquakes zakończył się zwycięstwem Portland Timbers 4:2.

Po 13. kolejkach Portland Timbers zajmuje 11 miejsce z dorobkiem 13 punktów. San Jose Earthquakes plasuje się na ostatniej, czyli 14. lokacie i ma 10 "oczek".