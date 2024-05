Kolejny kandydat na trenera Bayernu skreślony. Kluczowy okazał sie. film

Dla Bayernu Monachium ten sezon to prawdziwa katastrofa. Skończy go bez jakiegokolwiek trofeum. Ostatni raz zdarzyło się to w 2012 r. Od lipca będzie pracował w klubie nowy trener, ale wciąż nie wiadomo, kto nim będzie. Wielu czołowych trenerów odmówiło Bawarczykom, wykluczono też opcję pozostania Thomasa Tuchela.

Bayern może wycofać się ze swojego pomysłu

W ostatnim czasie faworytem do przejęcia Bayernu w nowym sezonie został Hansi Flick. Miałby wrócić do pracy w Monachium po trzech latach. To on dał ostatni tryplet Bayernu w 2020 r. Odszedł rok później, będąc skłóconym z ówczesnym zarządem, z Hasanem Salihamidziciem na czele. Bośniaka w klubie już nie ma, ale i tak Bayern musiałby się postarać o ocieplenie stosunków z trenerem, jeśli chciałby z nim współpracować.

Flick ostatnio prowadził reprezentację Niemiec, ale ta zanotowała za jego kadencji regres. Nie wyszedł z grupy na mundialu w Katarze, a w 2023 r. wygrał tylko jedno z sześciu spotkań - 2:0 z Peru, pierwsze rozegrane w minionym roku. Potem zanotował serię pięciu meczów bez wygranej, w tym trzech kolejnych porażek. We wrześniu został zwolniony.

Do dziś Flick pozostaje bezrobotny. Nastawiał się na pracę w Barcelonie od lipca, ale Joan Laporta wywalczył pozostanie Xaviego na stanowisku trenera. Niemiec miał być rozczarowany decyzją prezydenta "Blaugrany". Zaczął wtedy zerkać na możliwości pracy w Premier League, choć nie wykluczał opcji powrotu do Monachium. Był nawet gotów do podjęcia rozmów.

W czwartek informowaliśmy, że na dniach Bayern miałby kontaktować się z Flickiem i jego otoczeniem. W piątek już miało dojść do pierwszych rozmów. Ale niewykluczone, że Bawarczycy wycofają się z tych rozmów.

Zdaniem "Kickera" w Bayernie darzą Flicka sympatią, wspominają z sentymentem, ale najważniejsze osoby w klubie mają obawy, czy powrót trenera ma sens, czy uda mu się powtórzyć wyniki sprzed kilku lat. Rzeczą kluczową dla zwrotu akcji ws. zatrudnienia Flicka miał być film dokumentalny ukazujący kulisy pracy trenera jako selekcjonera kadry Niemiec na mistrzostwach świata. Według Bayernu nie wypadł dobrze w tej produkcji.

"Pomimo całej sympatii, jaką klub darzy Hansiego Flicka i szacunku dla jego sukcesu, zarząd klubu ma również obawy co do potencjalnego powrotu. Za zamkniętymi drzwiami nawiązuje się do filmu dokumentalnego o mistrzostwach świata, który pozwala zajrzeć za kulisy reprezentacji - z Flickiem na pierwszym planie, który nie zrobił dobrego wrażenia. Zadawane są pytania, czy powrót Flicka faktycznie jest podyktowany czymś więcej niż tylko nostalgią i czy byłby w stanie odtworzyć mentalność zwycięzców z 2020 r." - czytamy w "Kickerze".

Bayern Monachium ma przed sobą jeszcze jeden mecz w tym sezonie. W sobotę zagra na wyjeździe z Hoffenheim. Bawarczycy walczą o wicemistrzostwo Niemiec. Jedynym zespołem, który może im odebrać drugie miejsce, jest VfB Stuttgart. Rewelacja Bundesligi traci tylko dwa punkty do monachijczyków, a gra w ostatniej kolejce u siebie z Borussią Moenchengladbach.