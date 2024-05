Szokujące wyznanie Andy'ego Roddicka. Poważna choroba. Zaapelował do rodziców

Podczas kariery juniorskiej Andy Roddick typowany był na następcę wielkich amerykańskich tenisistów jak Pete Sampras czy Andre Agassi, lecz osiągnięciami nie dorównał swoim mistrzom. W 2003 r. wygrał US Open, stają się numerem jeden na świecie, lecz tę pozycję zajmował raptem przez parę tygodni. Później wyprzedził go Roger Federer, który stał się zmorą Amerykanina. Roddick przegrał ze Szwajcarem cztery następne finały wielkoszlemowe. Ostatni z nich to Wimbledon 2009 i 14:16 w piątym secie.

Szokujące wyznanie byłego nr 1 na świecie. Ma raka. Zaapelował do rodziców

Obecnie były amerykański tenisista komentuje aktualne wydarzenia na WTA i ATP Tour w swoim podkaście Served. Ostatni odcinek nie dotyczył jednak wydarzeń na największych arenach w Madrycie oraz Rzymie, a personalnej historii Andy'ego Roddicka, który wyznał, że ma raka skóry.

- Odkąd przestałem grać, walczę z różnymi rodzajami raka skóry. Usunięto mi komórkę nowotworową z wargi jakieś pięć lub sześć lat temu, ale nigdy o tym nie mówiłem. Dziś rano poszedłem na zabieg laserowy, dlatego mówię to wam. Wydaje się, że wyszedłem z walki - powiedział 41-latek, choć dodał, że będzie ona trwała całe życie.

- Nie będę teraz wnikać w pytanie "dlaczego ja", bo nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Wszystko w porządku, po prostu użyj kremu z filtrem przeciwsłonecznym. Zwłaszcza dla dzieci, jeśli są tenisistami. Problem może nie pojawić się, gdy dziecko skończy osiem lat, ale pojawi się, gdy będzie dorosłe, czyli po 38. roku życia. Wyrobiłem sobie nawyk chodzenia od czasu do czasu na badania kontrolne. W tym momencie wszystko jest w porządku - dodał Roddick.

Tenisiści są bardzo narażeni na promienie słoneczne, albowiem zdecydowana większość turniejów odbywa się na otwartej powierzchni. Najważniejsze turnieje zwykle odbywają się w porze letniej na danym kontynencie. Wiąże się to z dużymi upałami obcowaniem ze słońcem przez kilka godzin.