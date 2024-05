Media: Znany trener coraz bliżej powrotu. Chce go europejska potęga!

Hansi Flick pozostaje bezrobotny, od kiedy we wrześniu został zwolniony z funkcji selekcjonera reprezentacji Niemiec. Niedawno wydawało się, że jest jednym z faworytów do zastąpienia Xaviego w FC Barcelonie, a potem często spekulowano na temat jego potencjalnego powrotu do Bayernu Monachium. Dziennik "The Mirror" zdradził, że szkoleniowiec niespodziewanie "wyraził zainteresowanie" pracą w angielskim gigancie.

