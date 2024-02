Szymański celem transferowym giganta. Jest na szczycie listy

Sebastian Szymański kapitalnymi występami w Fenerbahce przykuł uwagę czołowych europejskich klubów. Te mogą spróbować go pozyskać w letnim oknie transferowym, chętnych na to nie brakuje. Według portalu fichajes.net reprezentant Polski może przenieść się do czołowego klubu ligi włoskiej, gdzie jest rozpatrywany jako "cenny nabytek". W przyszłym sezonie mógłby pomóc wrócić do walki o najwyższe cele.

3 screen z https://www.youtube.com/watch?v=at9OAHaEd3c Otwórz galerię Na Gazeta.pl