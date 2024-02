Boniek pożegnał legendę piłki. "Spoczywaj w pokoju, kolego"

W nocy z 19 na 20 lutego Andreas Brehme trafił do szpitala w Monachium, gdzie zmarł prawdopodobnie na skutek zatrzymania akcji serca. Niemiecka legenda miała 63 lata i wielkimi zgłoskami zapisała się w historii piłki nożnej. Dlatego też kondolencje po jego śmierci składają inni najwięksi, a wśród nich Zbigniew Boniek. Słowa byłego prezesa PZPN-u pokazują, jak ważną postacią był Brehme.

REKLAMA

Zobacz wideo Dograliśmy w studiu walkę o pas KSW. Uścisk ręki prezesa

Zmarł Andreas Brehme. Zbigniew Boniek pożegnał legendę piłki nożnej

Andreas Brehme najlepsze lata kariery spędził w Bayernie Monachium oraz Interze Mediolan. We włoskim klubie zagrał 155 meczów, w których zdobył 12 goli i zanotował pięć asysty. Do tego w sezonie 1988/89 świętował mistrzostwo Włoch, a dwa lata później wygraną w Pucharze UEFA. Tym wpisał się do kanonu legend włoskiej Serie A.

Dlatego też Zbigniew Boniek zdecydował się pożegnać zmarłego właśnie w języku włoskim. "Tak mi przykro. Był znakomitym obrońcą i dobrym człowiekiem. Spoczywaj w pokoju, kolego" - napisał były zawodnik Juventusu i AS Romy w mediach społecznościowych i udostępnił zdjęcie Andreasa Brehme w koszulce Interu. Boniek i Brehme nie mierzyli się ze sobą na włoskich boiskach, ponieważ Niemiec trafił do Interu po zakończeniu kariery przez Polaka.

Andreas Brehme w 1990 roku zajął trzecie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki po wygraniu przez reprezentację Niemiec mundialu. Na turnieju zdobył trzy gole w fazie pucharowej i miał gigantyczny wkład w sukces kadry. Łącznie w narodowych barwach zanotował 86 występów z ośmioma golami.

Legendarny Andreas Brehme grał jeszcze m.in. w FC Kaiserslautern, Realu Zaragoza. Dwukrotnie świętował mistrzostwo Niemiec i Superpuchar Niemiec, a raz krajowy puchar. Jako trener prowadził Kaiserslautern i Unterhaching.