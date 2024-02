Jens Gustafsson może przejąć inny klub! Pogoń Szczecin może stracić trenera

Jens Gustaffson ma ważny kontrakt z Pogonią Szczecin do końca przyszłego sezonu. Dwukrotnie grał z "Portowcami" w eliminacjach do europejskich pucharów, ale nie dostał się do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Szwed nie nawiązał jeszcze do dokonań Kosty Runjaicia, który dwa razy z rzędu zdobył z Pogonią trzecie miejsce w ekstraklasie - w 2021 i 2022 r.

Trener Pogoni może odejść

Dotychczas Gustafsson poprowadził Pogoń w 66 meczach, wykręcając średnią 1,74 punktu na mecz. W tym sezonie zasiadał na ławce trenerskiej 26 razy - wygrał 15 spotkań, 3 zremisował, 8 przegrał, a średnia punktu na mecz wyniosła 1,85.

W tej chwili szczecinianie są na piątym miejscu w lidze z dorobkiem 33 punktów. Do trzeciego Lecha Poznań tracą trzy punkty. Podium jest w zasięgu, Pogoń chciałaby je wywalczyć z Gustafssonem na ławce. Ale bardzo możliwe, że to ostatnie miesiące Szweda w Szczecinie.

Według doniesień WP SportoweFakty trenerem interesują się w innej, mocniejszej lidze. Chęć zatrudnienia wykazuje jeden ze szwajcarskich klubów, ale nie padła żadna konkretna nazwa zespołu.

Jeśli dojdzie do negocjacji między Szwajcarami a Gustafssonem, to będą one dotyczyć objęcia nowego klubu w lipcu, wraz z początkiem nowego sezonu. Jednak dużo zależy od Pogoni. W związku z tym, że Szwed ma ważny kontrakt z klubem przez ponad rok, "Portowcy" będą mogli zablokować możliwość odejścia.

Niedawno szwedzkie media informowały, że Gustaffson był rozważany jako nowy selekcjoner reprezentacji Szwecji. Wszystko wskazuje na to, że ostateczny wyborem tamtejszej federacji będzie Jon Dahl Tomasson. Były duński piłkarz (grał m.in. dla Newcastle United, Feyenoordu Rotterdam, Milanu, Stuttgartu i Villarrealu) kilka dni temu opuścił Blackburn Rovers. Kadra Szwecji od listopada jest bez selekcjonera. Wtedy zakończono współpracę z Janne Anderssonem.

Wiadomo też, że Gustafsson nie rozważa szybkiego powrotu do Szwecji. Jeśli odejdzie z Pogoni, będzie chciał poszukać możliwości pracy w inny kraju, a Szwajcaria wydaje się atrakcyjnym kierunkiem. Liderem tamtejszej ligi jest zespół Young Boys Berno, a w dole tabeli mamy takie firmy jak FC Basel i Grasshoppers Zurych. Bazylea przestała być dominatorem w Szwajcarii kilka lat temu, z roku na rok jest w coraz głębszym kryzysie sportowym.

Najbliższy mecz Pogoń zagra w piątek 16 lutego. Wówczas zmierzy się na wyjeździe z Radomiakiem Radom.