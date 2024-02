Niespodziewany problem w meczu Igi Świątek. Nagle dobrze znany okrzyk

Jekaterina Aleksandrowa miała w środowym meczu osiem szans na przełamanie serwisu Igi Świątek. Rosjance ta sztuka nie udała się ani razu, Polka znakomicie broniła się serwisem. Najbardziej wymowne sceny działy się w ostatnim gemie spotkania.

Serwis pomagał tak jak w ostatnim gemie

5:4, serwuje Iga Świątek i nagle zamiast piłki meczowej jest 30:40 z punktu widzenia naszej tenisistki. Jak zareagowała wtedy liderka rankingu? Najlepiej jak mogła - posłała asa. Po tym serwisie zacisnęła mocno pięść, krzyknęła "Jazda". W tamtym gemie chwilę później raz jeszcze obroniła break pointa i zakończyła mecz wynikiem 6:1, 6:4.

Podobnych obrazków nie brakowało w całym meczu, a zwłaszcza w drugim secie. Pierwszy był bez historii - Aleksandrowa źle weszła w pojedynek, brakowało jej pewności siebie na korcie, popełniała wiele błędów, a Świątek dominowała w pełni.

Druga partia wyglądała inaczej. Rosjanka podniosła swój poziom gry, starała się atakować naszą tenisistkę. Polka odpowiadała w obronie, ale przede wszystkim serwisem. Raz było to podanie na ciało przeciwniczki, innym razem mocno do środka. Serwis regularnie powyżej 180 km na godzinę, kilka asów.

Rosjanka kilka razy potrafiła zaskoczyć mocnym returnem, ale generalnie jednak podanie było w tym spotkaniu ważnym argumentem na korzyść Polki. W tegorocznym turnieju w Dosze jeszcze nie dała się przełamać, bo Sorana Cirstea w drugiej rundzie stanowiła dla niej wyłącznie tło (1:6, 1:6).

Podanie kluczem do rewanżu na Ostapenko?

Cieszy widok tak skutecznie podającej Igi Świątek, gdyż od serwisu w tenisie wszystko się zaczyna. Jeśli tenisista/tenisistka wykorzystuje przewagę, jaką może zapewnić serwis, następnie w wymianach jest łatwiej budować akcje, zyskiwać kontrolę. Niekiedy też samo podanie może zapewnić punkt asem czy zagraniem, po którym uderzenie rywala/rywalki nie przejdzie na drugą stronę siatki.

Skuteczne serwowanie to też okazja, by rozgrywać krótsze wymiany, a przez to oszczędzać siły. Dzięki temu zawodnik ma więcej energii wtedy, gdy tego najbardziej potrzebuje. Skracanie wymian za pomocą skutecznego serwisu - niekoniecznie najmocniejszego - było jedną z tajemnic wieloletnich sukcesów Rogera Federera. Szwajcar był mistrzem serwisu - precyzyjnego, urozmaiconego, zaskakującego rywali.

Po tym, jak Iga Świątek odpadała w czwartej rundzie zeszłorocznego US Open czy trzeciej w tegorocznym Australian Open nie brakowało głosów, że potrzebuje poprawy podania. Komentatorzy Canal+Sport w trakcie środowej relacji poinformowali, że sztab Polki od miesięcy pracuje właśnie nad serwisem. To cenne, bo lepsze serwowanie jest ważne w każdym spotkaniu, ale szczególnie w meczach z tymi najtrudniejszymi przeciwniczkami. A takie w Dosze dopiero czekają.

Istnieje prawdopodobieństwo, że w czwartek ćwierćfinałową rywalką Igi Świątek w Katarze będzie Jelena Ostapenko, o ile pokona Wiktorię Azarenkę. Łotyszka ma bezpośredni bilans spotkań z Polką 4-0, to ona pokonała Świątek ostatni raz w Nowym Jorku. Dobry serwis w takim meczu byłby na wagę złota. Również wtedy, gdyby to Azarenka była jednak czwartkową rywalką Igi, czego wykluczyć nie można, skoro ma bilans z Ostapenko 4-0.

Mecz Iga Świątek - Jelena Ostapenko/Wiktoria Azarenka w czwartek około godziny 17-18 czasu polskiego. Transmisja w Canal+Sport, relacja w Sport.pl.