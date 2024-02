To będzie 'dzień zero' w reprezentacji Polski! Michał Probierz w gotowości

Przed polską reprezentacją bardzo ważny miesiąc. W marcu rozstrzygnie się, czy Biało-Czerwoni pojadą na mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Niestety, nie zakwalifikowaliśmy się do nich przez eliminacje, które Polacy zakończyli na trzecim miejscu w tabeli. Dzięki dobrej lokacie w zeszłorocznej edycji Ligi Narodów zagramy jednak w barażach o Euro 2024. Pierwszy mecz Polacy rozegrają na Stadionie Narodowym 21 marca z Estonią. W przypadku korzystnego rezultatu 5 dni później na wyjeździe zmierzą się z wygranym z pary Walia - Finlandia.

Michał Probierz w gotowości

Przed Polakami kluczowy miesiąc, jeżeli chodzi o łapanie formy i prezentowanie selekcjonerowi swojej wartości. Jak ustaliliśmy Michał Probierz. Szeroką listę powołań wyśle do klubów 1 marca. Zrobi tak, by wypełnić wymogi UEFA. Przepisy mówią, że powołani piłkarze z zagranicznych klubów. powinni dostać informacje o możliwym zaproszeniu na kadrę dwa tygodnie przed początkiem zgrupowania.

Po rozesłaniu szerokiej listy powołań selekcjoner nadal będzie obserwował graczy. Ostatecznego wyboru dokona 14 marca. To będzie 'dzień zero' i to wtedy selekcjoner publicznie ogłosi listę zawodników, którzy będą bili się o mistrzostwa Europy.

Z naszych informacji wynika też, że gdy już zacznie się obóz kadry tj. 18 marca selekcjoner będzie chciał bardziej wyizolować piłkarzy i skupić się na piłce. Sam też będzie chciał trochę odciąć się od świata zewnętrznego, dlatego nie będzie wtedy udzielał wywiadów. Ewentualną komunikację z mediami planuje dużo wcześniej oraz na obligatoryjnej konferencji prasowej przed meczem.