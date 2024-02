Gigantyczny skandal na meczu dzieci. Dorosły rzucił się na siedmiolatka [WIDEO]

Zdarzenie miało miejsce w Oleśnicy (województwo dolnośląskie). W tamtejszej hali ATOL toczyły się pierwsze turnieje z cyklu APO CUP 2024. Rywalizacja toczyła się przez dwa dni - w sobotę grali zawodnicy z roczników 2016 i młodsi, zaś w niedzielę ci urodzeni w 2015 roku. Nie brakowało lokalnych zespołów takich jak AP Oleśnica, Lotnik Twardogóra, Pogoń Syców, FC Wrocław Academy, KS Długołęka, Start Namysłów i Bumerang Wrocław.

Awantura i szamotanina. Mężczyzna rzucił się na chłopca

Absolutnie szokujące zdarzenie miało miejsce podczas pierwszego dnia turnieju. Całość relacjonuje portal MojaOlesnica.pl: "W trakcie jednego z sobotnich spotkań doszło do nerwowej sytuacji na boisku. Wbiegł na nie dobrze zbudowany mężczyzna i zaczął szarpać dziecko. Odciągali go inni rodzice i widać, że również między nimi doszło do szarpaniny" - czytamy w powyższym źródle.

W Internecie krąży nagranie z całego zajścia. Skala zamieszania i agresji jest nieprawdopodobna. Na miejsce przybyła policja. - Jeden z kibiców szarpał siedmioletniego chłopca. Nie była potrzebna pomoc medyczna. Na miejscu była mama dziecka, która została poinformowana o prawnych możliwościach w tej sprawie, ale dotąd nie złożono zawiadomienia. Niemniej jednak została z tego sporządzona notatka, która trafi do dzielnicowego - mówi st. asp. Bernadeta Pytel, oficer prasowa KPP w Oleśnicy, cytowana przez MojaOlesnica.pl.

Co było powodem agresywnego zachowania mężczyzny? Jak zaznacza policjantka, napastnik przyznał, że chłopiec w trakcie meczu kopnął jego syna. To wywołało w nim napad agresji. Ostatecznie mężczyzna opuścił halę w towarzystwie służb.

Sprawę skomentował prezes Akademii Piłkarskiej Oleśnica, Mariusz Kartocha. - Jako organizatorzy turnieju stanowczo potępiamy zachowanie tego mężczyzny. Był to rodzic zawodnika z drużyny przyjezdnej. Jesteśmy w stałym kontakcie zarówno z psychologiem, jak i rodzicami naszych graczy. Na ten moment nie doszło do żadnej eskalacji tego problemu - powiedział w rozmowie z portalem o2.pl.

- Chłopiec, który został zaatakowany, jest wychowankiem naszego klubu. W tej chwili nie mamy sygnałów ze strony rodziców, by działo się z nim coś złego. Z oficjalnego oświadczenia klubu przyjezdnego, jakie otrzymaliśmy wynika, że mężczyzna odpowiedzialny za ten czyn został wykluczony z życia klubu. Przekazano nam też przeprosiny - dodał Mariusz Kartocha.