Xavi ujawnia. Nie do wiary, kiedy podjął decyzję o odejściu z Barcelony

Co prawda z jednej strony było coraz więcej głosów krytyki co do pracy Xaviego ze strony dziennikarzy, a kibice coraz mniej wierzyli w jego projektu, ale decyzja trenera o odejściu była szokująca. Szczególnie dotknięci poczuli się zawodnicy FC Barcelony, którzy nalegali, by Xavi przemyślał sprawę jeszcze raz.

Xavi wyjawił, kiedy podjął decyzję o odejściu

Ten rok to w dużej mierze ciosy powalające Barcelonę na deski. W finale Superpucharu Hiszpanii została rozbita przez Real Madryt. Potem odpadła z Pucharu Króla po dogrywce z Athletikiem Bilbao, poniekąd na własne życzenie. W weekend przegrała w lidze z najsłabiej spisującym się Villarrealem od lat i straciła pierwszy raz od ponad 60 lat pięć goli na własnym boisku. Do tego zawodników nękają kontuzje, a każdy uraz jest dużym osłabieniem dla "Blaugrany".

Do tego drużyna przeżywa prawdziwy wstrząs po tym, gdy Xavi ogłosił, że zamierza odejść wraz z zakończeniem obecnego sezonu, choć jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2025 r.

Na wtorkowej konferencji prasowej przed meczem Barcelony z Osasuną Pampeluna padło sporo pytań odnośnie decyzji Xaviego. Dziennikarze chcieli poznać powody, kulisy, okoliczności. Według wcześniejszych doniesień o planach trenera mieli wiedzieć wcześniej jedynie jego najbliżsi, którzy mieli być zadowoleni z postawy legendarnego pomocnika. Hiszpan miał zastanawiać się nad swoją przyszłością w ostatnich tygodniach, jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Odkładał ogłoszenie decyzji w czasie. Ostatecznie zrobił to w sobotę wieczorem.

Xavi zdradził, że o swoim odejściu zadecydował znacznie wcześniej, bo już na początku tego sezonu. Najbardziej bolało go to, że nie doceniało się jego pracy i wyników zespołu mimo zdobycia dwóch trofeów w zeszłym sezonie.

- Decyzja o mojej rezygnacji została podjęta dawno temu, nasza praca nie jest wystarczająco doceniana. Szczerze mówiąc, zdecydowałem o odejściu na początku sezonu - stwierdził Xavi.

Trener ocenił, że czuje się też zmęczony swoją pracą. Mówi się, że będzie chciał zrobić sobie co najmniej sezon przerwy. - Każdego dnia czujesz, że jesteś bezwartościowy. Rozmawiając z Pepem, już mi to powiedział. Widziałem, jak Luis Enrique cierpi. Musimy się zastanowić. Mamy problem z żądaniami na tym stanowisku. Dlatego w tym kontekście zawsze mówię, że to okrutne i nieprzyjemne w pracy trenera Barcelony - skomentował.

- Mam czyste sumienie, że zrobiłem dla tego klubu wszystko, co w mojej mocy, dostosowując się do okoliczności, znając skomplikowaną sytuację - dodał.

Xavi wyznał, że może powrócić do klubu, ale nie w najbliższej przyszłości. - Nie wykluczam powrotu, ale teraz myślę, że mnie nie potrzebują. Już podjąłem decyzję - przyznał.

FC Barcelona zajmuje trzecie miejsce w tabeli La Ligi z dorobkiem 44 punktów. Do prowadzącej Girony, rewelacji rozgrywek, traci 11 punktów, ale ma jeden mecz rozegrany mniej. Nadrobi starcie z Osasuną już w środę.