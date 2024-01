Tragedia na Śnieżce. Nie żyją dwie osoby. Spadły ze ściany

We wtorek 30 stycznia na Śnieżce doszło do wypadku. Według nieoficjalnych informacji około godziny 14:00 co najmniej trzy osoby ześlizgnęły się z północnej ściany w stronę Kotła Łomniczki. Na wieść o zdarzeniu zaalarmowano odpowiednie służby, które prowadzą akcję ratowniczą.

Śmiertelny wypadek na Śnieżce. Turyści ześlizgnęli się ze ściany. Trwa akcja ratunkowa

Na miejscu zdarzenia pojawili się ratownicy GOPR-u, a także lotnicze załogi z Polski i Czech. - Na miejsce wysłaliśmy śmigłowiec LPR. Wiemy również, że przy wypadku pracują (dwa - red.) ratownicze śmigłowce z Czech - powiedziała Justyna Sochacka, rzecznika prasowa LPR-u, w rozmowie z Polsat News. Śmigłowce lądowały przy pobliskich schroniskach.

Pierwsze ustalenia są wstrząsające, gdyż śmierć poniosły dwie osoby. Potwierdziła to podinspektor Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w rozmowie z TVN24. Mimo to akcja ratunkowa jest kontynuowana, gdyż według RMF FM nadal poszukiwane są jedna lub nawet dwie osoby. Działania są prowadzone na bardzo trudnym terenie, w okolicy stromej ściany. Służby próbują dotrzeć do innych poszkodowanych od góry i od podnóża Śnieżki. Poszukiwania z powietrza nie przyniosły skutku.

W ostatnich dniach warunki na Śnieżce były mocno niesprzyjające, szlaki były oblodzone. "Mamy lodowe góry. Szlaki w Karkonoszach są oblodzone i bardzo śliskie. Zalecamy wspólnie z GOPR Karkonosze by używać raczków turystycznych lub raków, jako sprzętu niezbędnego by w ogóle dało się pokonać szlaki. Raczki czy raki można kupić, albo wypożyczyć, a bez nich najlepiej zrezygnować z górskich wycieczek" - apelował Karkonoski Park Narodowy.

W ostatnim czasie na Śnieżce panuje też znacznie większy ruch, co ma związek z feriami zimowymi (aktualnie mają je województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie). Przez to służby muszą być jeszcze bardziej czujne niż zwykle.