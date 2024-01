Reprezentant Polski i jego koledzy zabawili się na całego. Czegoś takiego nie było od 103 lat!

Po zakończeniu sezonu 2022/23 Southampton musiało pogodzić się ze spadkiem z Premier League. Mimo że odszedł dotychczasowy trener Ruben Selles, to szybko udało się zatrudnić godnego następcę, byłego szkoleniowca Swansea Russella Martina. Kiedy pod koniec września zespół notował niechlubną serię czterech porażek z rzędu, w tym m.in. z Sunderlandem (0:5) czy Leicester (1:4), zaczęto się zastanawiać, czy Szkot podoła wyzwaniu. Od tego czasu zespół zaczął jednak spisywać się znakomicie i teraz jest jednym z faworytów do awansu.

Jan Bednarek częścią niebywałego wyczynu. Southampton wyrównało 103-letni rekord

Po zwycięstwie w ubiegłą sobotę w III rundzie Pucharu Anglii z Walsall (4:0) Southampton przystąpiło do sobotniego starcia z Sheffield Wednesday z Janem Bednarkiem w podstawowym składzie. Reprezentant Polski miał w ostatnich dniach spore problemy zdrowotne, przez które m.in. zszedł w przerwie noworocznego spotkania Championship z Norwich (1:1).

Sobotni mecz bardzo dobrze rozpoczął się dla gospodarzy, ponieważ w 35. minucie do siatki trafił Che Adams. I choć do przerwy wynik nie uległ zmianie, to w drugiej części gry piłkarze Martina ruszyli do ataku. Najpierw gola strzelił Adam Armstrong, następnie Ryan Fraser, a rezultat w 88. minucie ustalił Sekou Mara. Tuż po zakończeniu starcia w mediach społecznościowych pojawił się wpis, w którym poinformowano, że tym zwycięstwem Southampton wyrównało 103-letni rekord klubu, jeśli chodzi o liczbę meczów z rzędu bez porażki. Wynosi on 20 spotkań.

Bardzo dobra forma Jana Bendarka sprawiła, że wzbudził on zainteresowanie dużych europejskich klubów. Nie tak dawno trafił na listę życzeń Unionu Berlin, a ostatnio spekulowano, że może trafić do Ligue 1. Mimo że szanse na zimowy transfer są dość znikome, to niewykluczone, że Bednarek opuści zespół w lecie.

Po 27. kolejkach Championship Southampton zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 55 punktów. Liderem jest Leicester (65 pkt), który wyprzedza Ipswich (56 pkt). Bezpośredni awans do Premier League wywalczą dwa najlepsze zespoły, natomiast te z lokat 3-6 zagrają w barażach. Najbliższe spotkanie piłkarze Russella Martina rozegrają w sobotę 20 stycznia, kiedy zmierzą się na wyjeździe ze Swansea. Wówczas powalczą o ustalenie nowego rekordu.