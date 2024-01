Klub ekstraklasy zarobi miliony. Na tym graczu zrobili świetny interes

Wszystko wskazuje na to, że Daisuke Yokota zmieni barwy klubowe. Japończyk nie pojechał z Górnikiem Zabrze do Niemiec na wspomniany turniej. W niedzielę ma polecieć do nowego pracodawcy, w poniedziałek przejdzie testy medyczne.

Górnik sprzedaje ważnego piłkarza

Jak informuje portal WP SportoweFakty, Daisuke Yokota zostanie na dniach nowym piłkarzem KAA Gent. Belgowie dość szybko osiągnęli porozumienie z Górnikiem.

Według doniesień WP kwota transferu waha się w granicach 2-2,5 mln euro. Polskiemu klubowi udało się sprzedać Japończyka za dwukrotnie większą kwotę, niż szacuje się jego wartość. Transfermarkt wyceniał skrzydłowego na 1 mln euro. Zapewne wyższa cena była też zależna od długości kontraktu Yokoty z Górnikiem, który obowiązywał do końca czerwca 2026 r., a więc jeszcze przez 2,5 roku.

Odejście Yokoty to sportowo duża strata dla zabrzan. Tracą swojego najlepszego strzelca w tym sezonie PKO Ekstraklasy. Japończyk był autorem siedmiu goli w rundzie jesiennej. To 1/3 dorobku Górnika w tym sezonie, który zdobył 22 bramki. Z drugiej strony trzeba oddać Górnikowi, że potrafi sprzedać młodych piłkarzy za niezłe pieniądze. Latem, płacąc podobną kwotę co Gent za Yokotę, Sturm Graz kupił Szymona Włodarczyka.

23-letni Yokota gra na europejskich boiskach od 2018 r. Był zawodnikiem drużyny U19 w FSV Frankfurt, następnie grał w rezerwach FC Carl Zeiss Jena i w łotewskiej Valmierze. Do Górnika trafił w lutym minionego roku.

Górnik zarobi 70 proc. pełnej kwoty transferu, czyli ok. 1,3-1,4 mln euro, co przy obecnym kursie walut da ok. 6 mln zł Pozostałe 30 proc. od Belgów trafi na konto Valmiery.