Nagły zwrot ws. Rzeźniczaka. Sensacyjny scenariusz. "Nie przestał"

- Nie mam z córką kontaktu. To jest moja decyzja. Nie chcę do tego wracać, powiedziałem już wszystko. Nie czuję więzi po tym wszystkim, jak to się wydarzyło, jak to się stało - mówił niedawno Jakub Rzeźniczak w programie "Dzień Dobry TVN" o relacjach ze swoją córką z byłego związku. Po tej wypowiedzi na piłkarza spadła ogromna fala krytyki. Na tym się nie skończyło. Słowa Rzeźniczaka okazały się na tyle kontrowersyjne, że jego klub Kotwica Kołobrzeg postanowił zakończyć z nim współpracę w nietypowych okolicznościach.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Rzeźniczak nie jest na przegranej pozycji. "Będą musieli spotkać się w sądzie"

Jeszcze w grudniu zeszłego roku drugoligowy klub dał Rzeźniczakowi do zrozumienia, że może rozglądać się za nowym pracodawcą, ponieważ prezesowi zaczęły ponoć przeszkadzać jego wysokie zarobki, które wynoszą aż 33. tys. miesięcznie. Na początku stycznia podjęto jednak zdecydowane kroki. I to nie ze względu na wynagrodzenie, a... wspomniany wywiad w TVN. "Kotwica wskazała w piśmie datowanym na 9 stycznia 2024 r., że Rzeźniczak w sposób rażący naruszył postanowienia Kodeksu Etycznego Polskiego Związku Piłki Nożnej (zasadę etyki piłkarskiej, fair play, szacunku, życzliwości, a także zachowania poczucia godności), a także w sposób rażący naruszył postanowienia kontraktu" - przekazała Kotwica w oświadczeniu.

Klub tłumaczył, że kontrowersyjne wypowiedzi Jakuba Rzeźniczka negatywnie wpływają na wizerunek całej instytucji, która przez to może mieć problemy np. z pozyskiwaniem sponsorów. Czy jednak jest to wystarczający powód do nagłego zerwania umowy? Już Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl zaznaczał, że oświadczenie Kotwicy nie ma zastosowania prawnego.

Teraz w tej kwestii na łamach "Faktu" głos zabrał prawnik Mateusz Stankiewicz, który podziela zdanie dziennikarza. Mało tego, okazuje się, że Rzeźniczak może wyjść ze sporu z klubem jako zwycięzca. - Teraz piłkarz, jeśli nie zgadza się z tym oświadczeniem, może złożyć odpowiedni pozew do Piłkarskiego Sądu Polubownego o uznanie tego oświadczenia za bezskuteczne. Wtedy sprawa jest jakby w zawieszeniu, bo z chwilą złożenia tego odwołania do sądu to oświadczenie ulega "zamrożeniu". Nie jest skuteczne do czasu, aż nastąpi rozstrzygnięcie sprawy przez Piłkarski Sąd Polubowny - tłumaczy prawnik.

Następnie Stankiewicz przyznał, że Kotwica Kołobrzeg zapewne spodziewa się tego, że sprawa zakończy się w sądzie. - Zapewne próbowano podciągnąć rozwiązanie umowy pod któryś z przypadków opisanych w uchwale, wiedząc prawdopodobnie, że i tak będą musieli spotkać się w sądzie z piłkarzem. Nie wiem, czy zdają sobie sprawę, że ten kontrakt nie przestał obowiązywać - dodaje rozmówca "Faktu". Na koniec prawnik jasno przyznał, że jeśli Kotwica będzie chciała pozbyć się Rzeźniczaka tylko za kontrowersyjne wypowiedzi, to piłkarz w tym sporze będzie na wygranej pozycji.- W tym przypadku nie powinno być problemu dla zawodnika, by taką sprawę wygrać - zakończył Mateusz Stankiewicz.