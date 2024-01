Media: Wielki hit Bayernu. Dopięli swego

Bayern Monachium radzi sobie solidnie w tym sezonie, choć przydarzyło mu się kilka wpadek. Największą była porażka 1:2 z trzecioligowym FC Saarbrucken w II rundzie Pucharu Niemiec. Dodatkowo klub traci już cztery punkty do lidera Bundesligi, Bayeru Leverkusen. Nic więc dziwnego, że władze poszukują wzmocnień, by w rundzie wiosennej odrobić straty i zdobyć kolejne trofea. Niewykluczone, że już w najbliższych godzinach sfinalizują pierwszy transfer, a do ich drużyny dołączy wielkie nazwisko.

Bayern Monachium rusza po Erika Diera. Wszystko już dogadane. Wystarczy złożyć podpis

Jak poinformowały media, Bayern jest zainteresowany Erikiem Dierem z Tottenhamu Hotspur. Niemiecka ekipa mierzy się z dość sporym osłabieniem w środku defensywy, co ma związek nie tylko z kontuzjami, ale i faktem, że Kim-min Jae wyjedzie na Puchar Azji. W związku z tym w zespole pozostanie właściwie tylko jeden gracz na tej pozycji - Dayot Upamecano.

Wzmocnienie środka obrony stało się priorytetem dla Bayernu. I jak się okazuje, jest on już bliski celu. W piątkowy wieczór Florian Plettenberg z niemieckiego "Sky Sport" poinformował, że Bawarczycy i Dier zawarli ustne porozumienie. Dziennikarz podał też nieco więcej szczegółów na temat transferu.

Dier ma podpisać kontrakt ważny przynajmniej do 2025 roku, a cała transakcja ma kosztować Bayern nie więcej niż pięć mln euro. Ma to związek z faktem, że umowa Anglika z Tottenhamem wygasa już z końcem czerwca 2024 roku, więc może zmienić środowisko za okazyjną cenę. Co więcej, klub z Wielkiej Brytanii miał już dać nawet "zielone światło" i czeka jedynie na ostateczną decyzję Bayernu.

Plettenberg poinformował też, że Thomas Tuchel odbył rozmowę z Dierem i zdradził mu, w jaki sposób będzie chciał wykorzystać go w zespole. Okazuje się, że może grać na dwóch pozycjach. Oprócz środkowego obrońcy może pełnić też rolę defensywnego pomocnika. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, to będzie to drugi zawodnik sprowadzony z Tottenhamu w ciągu pół roku - latem do ekipy dołączył Harry Kane.

Kłopoty Diera. Nie miał zbyt wielu okazji do gry w tym sezonie

Zatrudnienie Diera wzbudza jednak spore kontrowersje. Głównie z uwagi na fakt, że nie znajduje się w rytmie meczowym. W tym sezonie wystąpił w zaledwie czterech meczach, na murawie spędzając 198 minut. Na boisku po raz ostatni pojawił się 31 grudnia, w wygranym 3:1 starciu z Bournemouth.

Eric Dier trafił do Tottenhamu w lipcu 2014. Przez niespełna dekadę rozegrał 364 spotkania, zdobywając 13 bramek i 12 asyst.