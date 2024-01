A jednak! Jest decyzja prokuratury ws. 39 kibiców Legii zatrzymanych w Anglii

Legia Warszawa dość pewnie awansowała do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy. Finalnie zajęła drugie miejsce w tabeli, tuż za Aston Villą. To właśnie przed listopadowym meczem z angielskim klubem (1:2) doszło do sporych kontrowersji. Klub z Birmingham złamał wcześniejsze ustalenia i przekazał mniejszą liczbę biletów, co rozzłościło kibiców Legii. Ci starli się pod stadionem Villa Park z policją. Rzucali w funkcjonariuszy butelkami, flarami, a nawet cegłami. W wyniku zamieszek rannych zostało pięciu stróżów prawa, dwa konie oraz tyle samo psów policyjnych. Funkcjonariusze zatrzymali też 46 osób i rozpoczęli śledztwo. Teraz podjęto kolejne decyzje w sprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Amp futbol w Kosowie. Większość zawodników straciła kończyny w wyniku konfliktu zbrojnego

Angielska prokuratura podjęła decyzję ws. zatrzymanych kibiców Legii. Większość ma szanse uniknąć konsekwencji

Jak donosi "BirminhgamMail", służby wycofały zarzuty postawione 39 kibicom Legii Warszawa, którzy zostali aresztowani pod stadionem. Nie zebrano przeciwko nim wystarczającego materiału dowodowego. To nie zamyka jednak sprawy.

"Jeżeli wyjdą na jaw kolejne dowody, wówczas postępowanie przeciwko tym oskarżonym może zostać wznowione" - napisała w oficjalnym oświadczeniu Crown Prosecution Service (CPS), a więc lokalna prokuratura. Tyle szczęścia nie miało pozostałe siedem osób. Wobec nich wciąż prowadzone jest postępowanie.

Na finał sprawy będziemy musieli najprawdopodobniej poczekać kolejne kilka tygodni. Karę otrzymała już za to Legia. Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA nałożyła na klub grzywnę w wysokości 100 000 euro. Z kolei jej kibice nie będą mogli wejść na trybuny w pięciu kolejnych meczach wyjazdowych w europejskich pucharach.

Legia nie ma szczęścia w tym sezonie LKE. Kara za karą

A to nie pierwsze kary, jakie UEFA nałożyła na Legię w tym sezonie. Po pierwszym meczu drużyny Kosty Runjaicia z Aston Villą (3:2) sankcja była o wiele mniejsza, bo wyniosła zaledwie 16 tysięcy euro. Podobną grzywnę nałożono za zachowanie kibiców podczas meczu z AZ Alkmaar (0:1). Wtedy zobowiązano klub do zapłacenia 15 tysięcy euro. Nałożono też zakaz sprzedaży biletów na starcie wyjazdowe z Zrinjskim Mostar.

Teraz przed Legią rywalizacja w fazie pucharowej rozgrywek. Ich rywalem będzie FK Molde. Pierwszy mecz zaplanowano na 15 lutego na godzinę 18:45.