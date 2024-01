Media: Alarm dla Lewandowskiego. "Dostał ostrzeżenie"

FC Barcelona wróciła do rywalizacji ligowej po okresie świątecznym wyjazdowym starciem z Las Palmas, lecz jej dyspozycja była daleka od oczekiwanej. Gospodarze już w 12. minucie objęli prowadzenie za sprawą trafienia Munira El Haddadiego i do przerwy potrafili być stroną przeważającą. Barca miała ogromne problemy ze stworzeniem okazji podbramkowej. Sytuacja zmieniła się po przerwie. Do bramki rywali trafił Ferran Torres, ale gol dający zwycięstwo został strzelony dopiero w doliczonym czasie gry. Rzut karny wykorzystał Ilkay Gundogan.

Hiszpanie ostrzegają Lewandowskiego. "Polak musi być punktem odniesienia"

Kolejny słaby mecz zanotował Robert Lewandowski. Polak był całkowicie bezbarwny i po raz kolejny oberwało mu się ze strony hiszpańskiej prasy. "Niewidoczny" - tak o Polaku napisał "Sport" i wystawił mu ocenę 4 (w skali 1-10). "Deja vu wielu innych gier: stracił nawyk wykańczania akcji" - napisali dziennikarze "Mundo Deportivo".

35-latek rozegrał 71 minut. Zmienił go Joao Felix, ale sześć minut później na murawie pojawił się nominalny zmiennik Polaka - Vitor Roque. Dotychczas Robert Lewandowski był bardzo rzadko zmieniany, a zwłaszcza gdy trzeba było gonić wynik, a w tym momencie wciąż był remis 1:1. Kataloński "Sport" nie ma wątpliwości, że polski napastnik stracił status nietykalnego. "To ostrzeżenie przed tym, co może się wydarzyć w przyszłości, bo trenerzy jasno mówią, że Polak musi być punktem odniesienia w ofensywie" - opisują dziennikarze "Sportu". "Rywale Barcelony zaczynają oswajać się z drużyną i z łatwością neutralizują Polaka, napastnika znacznie bardziej statycznego niż reszta jego kolegów z drużyny" - dodają.

Decyzję o zdjęciu z boiska Roberta Lewandowskiego skomentował także Xavi Hernandez. - Zastąpiłem Lewandowskiego, ponieważ potrzebowaliśmy napastników, którzy mogą atakować za linią obrony, takich jak Vitor Roque i Ferran Torres. To był mecz dla takich graczy jak Joao Felix, Raphinha czy Lamine Yamal, a mniej dla Roberta, bo on nie atakuje tak wolnych przestrzeni, jak wcześniej wymieniani - powiedział szkoleniowiec Barcy. Kibice mistrzów Hiszpanii uznali nawet, że Vitor Roque w kwadrans pokazał więcej niż Lewandowski.