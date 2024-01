Żyła odleciał. Aż uderzał się po twarzy. "Katastrofa!"

Po pierwszej serii trudno było uwierzyć w to, co dzieje się w Innsbrucku. Po drugiej przyszedł smutek, że to jeszcze nie teraz, a Bergisel pokazała swoją najgorszą stronę. Wszyscy chcieliśmy, żeby tak się stało: żeby Piotr Żyła co najmniej utrzymał czwarte miejsce, które zajmował po pierwszej serii. Niestety, natura trzeciego obiektu Turnieju Czterech Skoczni, który skoczkowie często nazywają "francą", i błąd, który popełnił Polak okazały się decydujące. Żyła nie był nawet najlepszym ze skoczków kadry Thomasa Thurnbichlera, bo spadł za jedenastego Kamila Stocha, na czternaste miejsce.

Żyła odleciał i po skoku aż uderzał się po twarzy. Potem zabrakło szczęścia i uniknięcia błędu

W pierwszej serii Żyła rywalizował w parze z Piusem Paschke. Niemiec skakał pierwszy, uzyskał tylko 117,5 metra i wiadomo było, że Polak nie musi zrobić wiele, żeby go pokonać i wejść do finałowej serii. Ale trudno było się spodziewać, że skoczek z Wisły aż tak odleci! 131 metrów, świetna prędkość, dynamika w locie i czwarte miejsce na półmetku konkursu - to było coś, czego potrzebował zarówno Żyła, jak i wszyscy śledzący polskich skoczków od początku sezonu.

Żyła przechodził przez strefę mieszaną obok mediów nie tyle zadowolony czy skupiony, co raczej rozjuszony. Dłonią uderzał się po twarzy, jakby próbując się od czegoś odwieźć i skoncentrować na zadaniu. Do dziennikarzy już się uśmiechał i żartował, mówiąc: "Katastrofa!".

Niestety, katastrofa była, ale w drugiej serii. Bo na skoczni zmieniły się warunki. Zaczęło kręcić, a przed skokiem Austriaka Stefana Krafta wiało tak mocno i z tak różnych kierunków, że zawody na dłuższą chwilę przerwano. Przerwa nie mogła być jednak zbyt długa, a to ze względu na okoliczności, w jakich zawsze odbywają się konkursy w Innsbrucku: obiekt nie ma sztucznego oświetlenia i trzeba zakończyć konkurs jak najszybciej, koniecznie przed zachodem słońca. Jury było zatem pod presją.

I pewnie dlatego, gdy Żyła pojawił się na belce, czekano 46 sekund i puszczono go w dość trudnych warunkach, nie pozwalając zejść z niej i poczekać aż te się zmienią. Żyła oddał skok przy uśrednionym pomiarze wiatru z tyłu skoczni - dostał bonifikatę 3,1 punktu. Nie były to zatem fatalne warunki, ale takie utrudniające oddanie optymalnego skoku. Niestety, zabrakło mu szczęścia. Polak sobie nie poradził, choć, jak później przyznał jego próba nie była pozbawiona błędów. Uzyskał tylko 115 metrów i spadł w klasyfikacji - zamiast walczyć o podium, skończył konkurs dopiero na czternastym miejscu.

Żyła tłumaczy, co zrobił źle. "Pomyślałem. No, w ogóle, o skoku"

- Podchodziłem do tego skoku na spokojnie, ale pomyślałem. O czym? No, w ogóle, o skoku - mówił o tym, co zawiodło w jego drugim skoku Piotr Żyła. Warunki? Jakbym to w głowie dobrze rozegrał, to by mi się nic nie stało. A tak to stary, a głupi. Tyle lat się skacze i cały czas się te same błędy popełnia - dodał.

Za to z próby, którą otworzył konkurs był oczywiście bardzo zadowolony. - To chyba pierwszy mój skok w tym sezonie - śmiał się Żyła. - To był taki skok na luzie. Skoczyłem sobie tak po prostu bez myślenia, na takiej zasadzie, że jak nic nie zrobisz, to nic nie zepsujesz. No to nic nie zrobiłem - tłumaczył skoczek.

- Przed drugą serią w tym sezonie zazwyczaj nie miałem czasu. Tutaj miałem czas - wskazał wymownie Żyła. Kiedy zawodnik ma aż za dużo czasu przed skokiem, to mogą go nawiedzić wszystkie złe myśli. Niestety, Żyła dopuścił te niepotrzebne do siebie. - Podszedłem do tego skoku w porządku, ale popełniłem ten błąd w głowie. Źle to rozegrałem i tyle - opisał.

"Pojawiły się skoki. Cieszy, że już pojedyncze się zdarzają, niektóre nawet soczyste"

Widać jednak, że Polacy odzyskują błysk i wiele w ich skokach idzie już w dobrym kierunku. - Ależ będzie forma na wiosnę! - żartował Żyła. - Na pewno, jak się lepiej skacze, to się człowiek bardziej cieszy i jest większa chęć do pracy. To budujące, bo, gdy nie poszło w Oberstdorfie, to jadąc do Garmisch, człowiek musiał się zmuszać do roboty. A po Ga-Pa wychodziło to automatycznie. Teraz chodzi o to, żeby dalej tak dobrze pracować. Muszę to poskładać i tyle - ocenił.

To faktycznie zaczęło się już w Garmisch-Partenkirchen. Tam na konkurs Żyła i każdy z pozostałych polskich skoczków dostali kombinezony, w którym zaczęli odlatywać. Wiślanin zwłaszcza w drugiej serii, gdy poczuł powietrze pod nartami i aż zapomniał "wysunąć podwozia", lądując na proste nogi skok na 137,5 metra. Do dziennikarzy przyszedł wtedy roześmiany, rozmawiał konkretnie, pełnymi zdaniami i mówił przez rekordowe siedem minut. Widać, że nowy materiał, który usprawnił szybkość Polaków zarówno na progu, jak i w powietrzu, poprawił Żyle nie tylko skoki, ale i humor.

- Na początku było średnio, człowiek się frustrował i denerwował. Długo nie szło, trzeba było to zaakceptować. Teraz ruszyło i chcieliśmy iść dalej naprzód. Tak trzeba było zrobić - przekonuje Żyła. - Pojawiły się skoki, ale jak widać nie wszystkie. To jednak cieszy, że już pojedyncze się zdarzają, niektóre nawet soczyste. A takie jak dzisiaj to ojej, ostatni taki raz tak skoczyłem zeszłej zimy chyba - cieszył się Żyła.

I oby tak pozytywnie podchodził do kolejnych swoich szans, bo cała jego postawa w Innsbrucku i kierunek, w którym zmierzają Polacy, zdaje się wskazywać, że takie się pojawią: pewnie już w Bischofshofen, a potem i na PolSKIm Turnieju w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem. Ostatni konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Austrii zaplanowano na 6 stycznia. W czwartek skoczków czeka dzień przerwy, a w piątek treningi i kwalifikacje.