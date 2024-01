Rosjanie chcą kary dla Dudy. Jest reakcja FIDE ws. Polaka. Wszystko jasne

W zeszły piątek w Uzbekistanie niesamowity Magnus Carlsen po raz piąty w karierze został mistrzem świata w szachach szybkich. W turnieju wystąpiło ponad 200 zawodników z blisko 50 krajów. Wśród nich był także Denis Chismatułlin, Rosjanin popierający działania Władimira Putina, ale startujący w zawodach jako zawodnik neutralny. To właśnie Chismatułlin jest bliskim znajomym arcymistrza Siergieja Kariakina, który jakiś czas temu został zdyskwalifikowany, po tym jak publicznie nawoływał do zbiórki pieniędzy na zakup sprzętu wojennego do użycia w Ukrainie. Ale tu trzeba otworzyć nawias, bo nie wszyscy rosyjscy szachiści popierają agresję wobec Ukrainy, czego przykładem jest choćby Jan Niepomniaszczij.

REKLAMA

Zobacz wideo "Zaczęło mnie odcinać, byłem bardzo rozkojarzony". Jan-Krzysztof Duda liderem klasyfikacji generalnej turnieju szachowego

Ale wróćmy do Chismatułlina, który podczas zawodów w Uzbekistanie mierzył się z Carlsenem, a Norweg nie miał kłopotu, by się z nim normalnie przywitać, a po meczu także podziękować za grę. Co innego Jan-Krzysztof Duda, który zajął dopiero 45. miejsce, ale przynajmniej może mieć czyste sumienie.

Polak nie zamierzał podawać ręki kontrowersyjnemu Rosjaninowi. Gdyby Chismatułlin zgłosił protest, to Polak zapłaciłby za to najprawdopodobniej przegraną partią. Ostatecznie starcie zakończyło się remisem. Ale media znowu wracają do tego meczu, bo przez ten symboliczny gest Duda mógł mieć jednak kłopoty. Ale najprawdopodobniej nic mu jednak nie grozi.

Duda nie podał ręki Rosjaninowi [WIDEO]

"Międzynarodowa Federacja Szachowa (FIDE) bada możliwość ukarania polskiego szachisty za odmowę podania ręki Rosjaninowi. A Rosyjska Federacja Szachowa wyraziła ubolewanie z powodu zachowania Polaka" - czytamy na portalu radio1.ru.

Polak mógłby ponieść konsekwencje, gdyby Chismatułlin zwrócił się do Komisji Etyki, ale Rosjanin nie zgłosił Polaka.

"Duda mógłby zostać ukarany tylko wtedy, gdy osoba przeciwna, której odmówiono uścisku dłoni, zwróci się o to do Komisji Etyki. W sytuacji Dudy i Chismatułlina takich zgłoszeń nie było" - czytamy w stanowisku FIDE.

Ale rosyjskie media i tak podgrzewają temat. I cytują także Aleksandra Tkaczewa, znanego rosyjskiego działacza szachowego. "Szkoda, że czołowy polski szachista zachowuje się w ten sposób" - żali się Tkaczew.

"Uważam, że FIDE powinna reagować na takie przypadki. Ktokolwiek nie chce uścisnąć ręki, powinien zostać ukarany, czyli albo otrzymać ostrzeżenie, albo przegrać z automatu" - skomentował incydent Siergieja Kariakin.

W niedzielę odbyły się kolejne zawody

Dwa dni później odbyły się kolejne zawody, także w Samarkandzie. Tym razem szachiści rywalizowali w szachach błyskawicznych. Duda zajął 10. miejsce, a znowu najlepszy okazał się Carlsen.