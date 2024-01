Specjalne zadanie dla Lewandowskiego. "Są razem"

Pierwotnie Vitor Roque miał trafić do Barcelony dopiero latem tego roku, ale klub przyspieszył tę transakcję w związku ze słabszą formą Roberta Lewandowskiego. Mistrzowie Hiszpanii zapłacili aż 40 mln euro za napastnika Athletico Paranaense. Roque to środkowy napastnik, ale może występować także na obu skrzydłach. "Wszystko w jego karierze jest wielkie: Brazylia, Barcelona, kłótnie przy transferach, nadzieje, oczekiwania i postaci, do których jest porównywany" - tak po transferze o Roque pisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

Lewandowski od razu się zaopiekował Roque w Barcelonie. "Ani na sekundę"

Hiszpański dziennikarz Javi Miguel z "AS-a" poinformował, że Roque znalazł już wsparcie w Barcelonie. Dwóch piłkarzy tego klubu postanowiło się zaopiekować Brazylijczykiem. "Robert Lewandowski i Raphinha ani na sekundę nie rozstają się z Roque. Również są razem podczas wizyt w szpitalach" - przekazuje Miguel na platformie X. Warto tutaj zaznaczyć, że szafka Roque w szatni Barcelony została umieszczona właśnie między Lewandowskim a Raphinhą.

Podczas pierwszego wywiadu w roli piłkarza Barcelony Roque wspomniał także o Polaku i swoim rodaku z Brazylii. - Nie mogę się doczekać, aby grać i wygrywać jak najwięcej w Barcelonie. Mam nadzieję, że będę uczył się i czerpał przyjemność z gry z najlepszymi zawodnikami na świecie. Wszyscy są tu bardzo dobrzy, ale nie mogę się doczekać gry z Lewandowskim. I oczywiście z Raphinhą też. To spełnienie marzeń. Całe życie kibicowałem Barcelonie. To była moja jedyna opcja. To najlepszy klub na świecie - wyjawił Roque w trakcie rozmowy z klubową telewizją.

Jak informowały hiszpańskie media, Roque współpracować z Lewandowskim na początku w Barcelonie, a Xavi potwierdził, że obaj napastnicy będą mogli grać w jednym momencie na boisku. - Jestem przekonany, że Roque znajdzie swoje miejsce w Barcelonie. Adaptacja będzie ważna. Postać Lewandowskiego mu pomoże, podobnie jak reszta jego kolegów z drużyny i trener - uważa Ramon Menezes, selekcjoner reprezentacji Brazylii U-23, z którym Roque zdobył mistrzostwo Ameryki Południowej. "Klub uważa napastników za kompatybilnych" - dodaje dziennik "Marca".

Niewykluczone, że Roque zadebiutuje w Barcelonie w najbliższy czwartek 4 stycznia, kiedy to mistrz Hiszpanii zagra z Las Palmas. To spotkanie rozpocznie się o godz. 21:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.