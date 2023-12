Jest reakcja z Japonii ws. Macieja Skorży! Jaśniej się nie da

We wtorek o 19:00 japońska Urawa Red Diamonds zagra z Manchesterem City w półfinale klubowych mistrzostw świata. Będzie to wielkie wydarzenie nie tylko dla japońskiego klubu, ale i dla polskiego trenera - Macieja Skorży - który będzie miał trzecią szansę zagrać przeciwko Pepowi Guardioli.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa zdradza nam plany transferowe

W 2008 r., kiedy słynny Katalończyk zaczynał pracę w Barcelonie, Skorża grał przeciwko niemu jako szkoleniowiec Wisły Kraków. O ile na wyjeździe mistrzowie Polski przegrali 0:4, o tyle u siebie pokonali Barcelonę 1:0. Była to zaledwie jedna z dwóch porażek tamtej drużyny Guardioli w sezonie, w którym wygrała Ligę Mistrzów.

Teraz Japończycy liczą na podobną sensację. Zwłaszcza że w ćwierćfinale KMŚ ograli meksykański Club Leon 1:0. - W japońskich mediach społecznościowych dużą popularność budzi historia, że Skorża pokonał Pepa - w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" powiedział japoński dziennikarz - Toru Nakata.

"Skorża jest ceniony. Kapitalny wynik"

Mecz z Manchesterem City będzie dla Skorży przedostatnim spotkaniem na ławce Urawa Red Diamonds. Polak już wcześniej ogłosił, że odejdzie z klubu z końcem roku. - Większość kibiców Urawa Red Diamonds chciałaby, aby został jeszcze przynajmniej przez rok, jest ceniony nie tylko z powodu wyników, ale i osobowości - powiedział Nakata.

- Skorża jest tu ceniony, wygrał Azjatycką Ligę Mistrzów, doszedł do finału pucharu ligi, zwanego Levain Cup i zajął czwarte miejsce w lidze, to jeden z najlepszych sezonów Urawy. Kapitalny wynik, jeśli popatrzy się na jakość piłkarzy. Skorża wie, jak wyciągnąć z nich to, co najlepsze - dodał.

- Urawa nie była kandydatem do mistrzostwa, bo miała za dużo słabych punktów, na przykład prawą obronę i wiele kontuzji. Z tego powodu zmienił się styl gry drużyny z ataku pozycyjnego na bardziej intensywną grę, zespół strzela mniej goli, ale też mniej traci, ale w ostatecznym rozrachunku wychodzi na plus, bo jest bardzo solidny - zakończył Japończyk.

Skorża pracuje w Urawa Red Diamonds od listopada 2022 r. W maju wygrał z nią azjatycką Ligę Mistrzów.