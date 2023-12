Skorża selekcjonerem reprezentacji Polski? Trener powiedział, co o tym myśli

22 grudnia Maciej Skorża po raz ostatni poprowadzi japońską Urawę Red Diamons i z końcem 2023 roku pożegna się z zespołem. I choć nie ma żadnych konkretnych informacji, to wiele wskazuje na to, że szkoleniowiec powróci do Polski. Jego zatrudnienie sondował ostatnio Lech Poznań, w którym pracował już dwukrotnie, ale na razie chce on skupić się na sprawach rodzinnych. Co by było gdyby jednak otrzymał propozycję pracy jako selekcjoner reprezentacji Polski?

