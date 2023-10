Katastrofa giganta. Niedawno grali w półfinale Ligi Mistrzów. Idą na dno

Olympique Lyon na papierze ma całkiem solidną kadrę, która powinna dać miejsce w górnej połowie tabeli Ligue 1. Są m.in. Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Rayam Cherki Nicolas Tagliafico i kilku innych znanych w Europie. Mimo to wyników nie ma, w Lyonie jest największy kryzys sportowy od dawien dawna.

Koszmarny sezon dla Lyonu

Zero zwycięstw, trzy remisy, sześć porażek - to bilans Olympique Lyon po dziewięciu meczach we francuskiej lidze. Po niedzielnej porażce z Clermont 1:2 spadł na ostatnie miejsce, a został wyprzedzony właśnie przez zespół z Owernii.

Już do przerwy sytuacja OL była bardzo zła, przegrywał 0:2 po golach Muhammada Chana w 10. minucie i Yohana Magnina w 35. minucie. W drugiej części meczu to goście podłączyli Lyon do prądu za sprawą samobójczego trafienia Florenta Ogiera. Co prawda gospodarze dominowali po przerwie, wykreowali aż 15 sytuacji, ale nie popisywali się skutecznością.

Lyon ma najgorszą ofensywę w Ligue 1 (siedem strzelonych goli, tyle samo ma Clermont) i drugą najgorszą defensywę w rozgrywkach (18 straconych bramek, więcej ma tylko Lorient).

Kłopoty Lyonu trwają już od dłuższego czasu. Są widoczne gołym okiem problemy czysto sportowe, czyli brak wyników. Jeszcze trzy lata temu OL bił się o finał Ligi Mistrzów, a teraz walczy o przetrwanie. Do tego nie ma stabilności na stanowisku trenera. W ciągu nieco ponad dwóch lat mieliśmy czterech trenerów - Petera Bosza, Laurenta Blanca, Jeana-Francoisa Vuilleza i dziś Fabio Grosso. Brakuje jasno określonej wizji.

Dużo dzieje się także za kulisami. Po 26 latach Jean-Michel Aulas przestał pełnić funkcję prezydenta klubu. Ostatnio zanotował nieudaną rewolucję w zarządzie i innych najważniejszych stanowiskach. W gabinetach panował chaos.

Legendarny Juninho Pernambucano rozczarowywał jak dyrektor sportowy. Z dużą łatwością sprzedawał najważniejszych piłkarzy za niezłe pieniądze, ale nie potrafił znaleźć dobrego i wartościowego zastępstwa. Nie miał kontroli nad rynkiem transferowym i negocjacjami. Nie reagował na kontroferty, miał naturę kłótliwego i wchodzącego w niepotrzebne dyskusje, np. z trenerami i innymi dyrektorami. Błędy popełniał także szef skautingu, Bruno Cheyrou, kibice stawiali mu ultimatum.

Aulas, sprzedając Johnowi Textorowi klub na bardzo korzystnych warunkach, wierzył w lepsze czasy za sprawą zastrzyku gotówki, którego na razie nie ma. Są duże problemy finansowe, z ponad 100 mln euro zarobionych na sprzedaży zawodników wydano ledwie 20 mln euro. Amerykański właściciel OL sprzedaje akcje klubu, liczy tutaj na zysk w wysokości 300 mln euro.

Nad Lyonem wisi widmo zakazu transferowego. Wszystko przez transfer 19-letniego Ernesta Nuamy z belgijskiego RWD Molenbeek. Przeszedł na zasadzie wypożyczenia, ale duńskie FC Nordsjaelland dostało za niego 25 mln euro, to były klub Ghańczyka. Molenbeek i Lyon mają tego samego właściciela - Eagle Football Group, której założycielem jest Textor. Sprawą zajmuje się FIFA.

Kibice z trudem znoszą tę sytuację, wielokrotnie mieli pretensje do piłkarzy za ich postawę. W przeszłości domagali się odejść kilku zawodników, ponieważ nie dawali z siebie wszystkiego. Jako główny powód kryzysów wskazywali brak zaangażowania poszczególnych graczy. Nie mieli do nich cierpliwości, jak np. do Houssema Aouara i Karla Toko Ekambiego.

Lyon jest na szarym końcu w Ligue 1 i na razie nie widać żadnych szans na poprawę sytuacji.