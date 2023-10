Zieliński dostał ostrzeżenie przed transferem do tej drużyny. "Klimat nienawiści"

Już podczas tegorocznego okna transferowego wydawało się, że Piotr Zieliński odjedzie z SSC Napoli do Lazio lub saudyjskiego Al-Ahli, które proponowało mu olbrzymie wynagrodzenie. Mimo to Polak zgodził się na obniżkę pensji i został w zespole mistrzów Włoch. Jego kontrakt jest jednak ważny tylko do 30 czerwca 2024 roku, przez co już teraz Zieliński jest łączony z wieloma topowymi klubami z Europy.

Zieliński w Juventusie? Dziennikarz ostrzega. "Klimat nienawiści"

Z informacji medialnych wynika, że o 86-krotnego reprezentanta Polski zabiegają m.in. Manchester United czy Atletico Madryt. Chęć podpisania umowy z Piotrem Zieliński za darmo, co mogłoby wydarzyć się już 1 stycznia, wyraża także Juventus. Drużyna Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika od dawna rozgląda się za nowym piłkarzem do środka pola, który wprowadziłby więcej kreatywności w rozegranie akcji. W takiej roli doskonale mógłby odnaleźć się Zieliński.

Nie od dziś wiadomo, że relacje na linii Napoli - Juventus są bardzo napięte, o czym świadczą niejednokrotne starcia kibiców obu zespołów. Co więcej, piłkarze, którzy decydują się na transfer z Neapolu do Turynu, od razu są traktowani jako zdrajcy i nie najlepiej wspomina się ich na południu Włoch. Przed laty przekonał się o tym m.in. Gonzalo Higuain, który po znakomitych sezonach spędzonych w drużynie obecnych mistrzów Serie A przeszedł do Juventusu. Transfer sprawił, że Argentyńczyk momentalnie stał się wrogiem sympatyków SSC Napoli, dla którego w sumie zdobył 91 bramek.

Jeśli Zieliński podjąłby taką samą decyzję, mógłby spotkać go podobny los, co w wywiadzie dla WP SportoweFakty podkreślił Mirko Di Natale. - Wszystkie transfery z Napoli do Juventusu powodują ogromną burzę. Higuain nie miał problemu z odejściem, ale jednym z powodów, przez które Cavani nie trafił do Juventusu, była chęć niezadzierania ze swoimi byłymi fanami. Nie znam Zielińskiego, nie wiem, jak myśli. Taka okazja, jak Juventus, nie trafia się jednak zawsze - powiedział włoski dziennikarz.

Ponadto Di Natale opowiedział o nienawiści kibiców z Neapolu do Juventusu, która jest ogromna i nie dotyczy jedynie kwestii sportowych. - Jest klimat nienawiści, która często przekracza granice sportu. Jeśli dla Juventusu najbardziej gorące mecze to te z Torino i Interem, to dla Napoli Stara Dama jest wrogiem samym w sobie. Jeśli Juventus przegrywa w Europie, jak w poprzednich dwóch finałach w Berlinie i Cardiff, to fani Napoli cieszą się, jakby to oni wygrali - dodał Włoch.