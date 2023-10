Kucharski skorzystał z okazji. Zadrwił z Tomaszewskiego

Jan Tomaszewski zapisał się w historii polskiej piłki legendarnym meczem na Wembley z października 1973 roku, który reprezentacja Polski zremisowała 1:1 dzięki m.in. jego świetnej postawie. Obecnie jednak były bramkarz Biało-Czerwonych zajmuje się przede wszystkim komentowaniem - w specyficzny dla siebie sposób - wydarzeń ze świata polityki i futbolu. - Odejdźcie z tej drużyny i przestańcie nas denerwować i kompromitować - grzmiał Tomaszewski po zremisowanym przez Polaków spotkaniu z Mołdawią 1:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Bolesne słowa o piłkarzu reprezentacji. "On nie zostanie liderem"

Cezary Kucharski odniósł się do trenerskiej przygody Jana Tomaszewskiego

To właśnie szczere wypowiedzi Tomaszewskiego sprawiły, że jest tak często pytany o różne kwestia związane m.in. z reprezentacją Polski. Mało kto jednak pamięta, że miał w swojej karierze krótkie epizody w roli trenera. Nieszczególnie chlubne. Pracował w ŁKS-ie i Widzewie Łódź. Przypomniał to na portalu X (dawnym Twitterze) profil Usiądź, opowiem ci o piłce.

"Wiosną 1995 roku sensacyjnym trenerem Łódzkiego Klubu Sportowego został Jan Tomaszewski. [..] pracę rozpoczął od meczu z Rakowem Częstochowa. Fani byli do niego negatywnie nastawieni, a samo spotkanie kosztowało Tomaszewskiego mnóstwo nerwów. W przerwie postanowił oznajmić piłkarzom, że... podaje się do dymisji. Co ciekawe, w trakcie meczu dokonał dwóch zmian - w pierwszej połowie wprowadził na boisko Rafała Pawlaka, w drugiej zaś - zdjął go z placu gry. Była to jedyna "wędka" w karierze tego zawodnika. Mecz zakończył się remisem 1:1, a "bohater z Wembley" przeprosił kibiców i oficjalnie zrezygnował z posady" - czytamy w opisie pierwszego spotkania.

Jako trener Widzewa pracował natomiast niespełna miesiąc i nie wygrał żadnego z trzech spotkań. "Piłkarze zapamiętali go z dziwacznych treningów - na polecenie szkoleniowca ćwiczyli choćby dośrodkowania... wślizgiem" - takie metody stosował Tomaszewski.

Tego tweeta zacytował Cezary Kucharski, zamieszczając jednoznaczny komentarz. "Jan Tomaszewski jako trener to był dopiero folklor" - ocenił.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Tomaszewski wskazał kandydata na ministra sportu

Byłemu reprezentantowi Polski w ostatnich wyborach parlamentarnych nie udało się dostać do Senatu z list Prawa i Sprawiedliwości, ale dalej aktywnie wypowiada się na temat polityki. Tym razem wskazał najlepszego kandydata na ministra sportu, który zasiądzie w nowym rządzie. - Po stronie opozycji, która zapewne stworzy rząd, nie widzę lepszego kandydata niż Apoloniusz Tajner. Może być ministrem, może być doradcą. Obojętnie, czy mówimy o PiS, czy o KO, sport należy do nas wszystkich i zależy mi na jego dobru - podkreślił.