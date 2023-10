Szaleństwo wokół Zielińskiego. Kolejny gigant chce go mieć. "Wzbudza zachwyt"

Choć w letnim okienku transferowym niewiele brakowało, aby Piotr Zieliński opuścił SSC Napoli, to finalnie niedawno rozpoczął ósmy sezon w zespole mistrza Włoch. Odrzucił oferty zarówno z Lazio, jak i Al-Ahli i choć wszystko wskazywało na to, że przedłuży umowę z obecnym pracodawcą, to nadal do tego nie doszło. Kontrakt 29-latka wygasa z końcem czerwca przyszłego roku, co oznacza, że już w styczniu może podpisać umowę z innym klubem. Chętnych na jego zatrudnienie zdecydowanie nie brakuje.

Od kilku dni media spekulują o tym, że Zieliński wzbudził zainteresowanie władz Juventusu. "Cristiano Giuntoli [dyrektor sportowy Juventusu, który wcześniej pracował wiele lat w Napoli - red.] dobrze zna Polaka i wykona ruch w nadchodzących tygodniach, jeśli Piotr nie zdecyduje się przedłużać umowy z Napoli" - napisał portal TuttoJuve.

Piotr Zieliński może trafić do Manchesteru United. Nowy właściciel sporządził już listę życzeń

Jak informuje teamtalk.com, właśnie pojawił się kolejny zainteresowany piłkarzem. Już niedługo po wielu latach rodzina Glazerów ma sprzedać udziały w Manchesterze United Jimowi Ratcliffe'owi. Nowy właściciel sporządził już nawet listę życzeń, składającą się z piłkarzy dostępnych za darmo. Jego głównym celem transferowym ma być Kylian Mbappe, który do tej pory nie przedłużył kontraktu z PSG.

Jeśli transfer Francuza nie dojdzie do skutku, to "opcją awaryjną" ma być Nico Williams z Athletiku Bilbao, a ponadto rozważane jest sprowadzenie gwiazdora Juventusu Adriena Rabiota. Serwis podał również, że Ratcliffe widziałby w drużynie tymczasowego kapitana reprezentacji Polski. "Przez ostatnie lata Zieliński był jednym z najlepszych pomocników Serie A, wzbudzając zachwyt zarówno Liverpoolu, jak i West Hamu. Londyński klub złożył nawet dwie oferty transferowe, ale zostały one odrzucone" - napisano.

Gdyby tego było mało, to nie tak dawno dziennik "Il Mattino" poinformował, że Zielińskiego chętnie w swoim zespole widziałby też Diego Simeone. Trener Atletico Madryt uważa, że Polak byłby idealnym następcą Koke, który już niedługo może odejść z klubu.

Zieliński rozegrał w tym sezonie osiem spotkań w Serie A, w których strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty.