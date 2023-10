Debiut Rooneya, grał Bielik. To nie tak miało być [WIDEO]

"Witamy w Blues, Wayne" - napisało Birmingham City w środę 11 października, ogłaszając Rooney'a nowym trenerem zespołu. 37-latek przejął drużynę po zwolnionym Johnie Eustace, który w ostatnich tygodniach zaliczył serię porażek. Rooney bardzo szybko poprowadził Birmingham w ligowym meczu, jednak z pewnością niezbyt dobrze zapamięta ten debiut.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za słowa Piotra Zielińskiego! "Spełnienie dziecięcych marzeń"

Rooney poległ w debiucie. Bielik nie pomógł

W sobotę w ramach 12. kolejki Championship zespół Birmingham City z Krystianem Bielikiem w składzie zagrał na wyjeździe z Middlesbrough. Na początku spotkania trudno było stwierdzić, która drużyna jest w lepszej dyspozycji. W pierwszej połowie gospodarze nie potrafili nawet oddać celnego strzału na bramkę, podczas gdy zespołowi Rooney'a ta sztuka udała się jeden raz. To jednak nie wystarczyło, aby pokonać Middlesbrough.

W drugiej części gry klub prowadzony przez Michaela Carricka, czyli byłego kolegę Wayne'a Rooney'a z czasów gry w Manchesterze United, zdecydowanie podkręcił tempo. Gospodarze utrzymywali się przy piłce aż przez 63 proc. czasu gry, co przełożyło się na aż dziewięć sytuacji bramkowych i tyle samo celnych strzałów. Jedyna bramka meczu padła w 89. minucie. Wtedy to futbolówkę do siatki wpakował 21-letni napastnik Middlesbrough Morgan Rogers.

Sobotnia wygrana sprawiła, że drużyna Carricka odniosła już szóste zwycięstwo z rzędu, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Mimo to Birmingham City na ten moment zajmuje 7. miejsce w tabeli z 18 punktami na koncie, a Middlesbrough z zaledwie jednym "oczkiem" mniej plasuje się na 13. pozycji.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Pełne 90 minut w starciu z Middlesbrough rozegrał Krystian Bielik. 25-latek ponownie spotyka się z Waynem Rooney'em, który wcześniej był jego trenerem w Derby Country. Bielik po wcześniejszych wypożyczeniach ostatecznie został wykupiony przez Birmingham podczas tegorocznego letniego okna transferowego za prawie 600 tys. euro ze wspomnianego Derby.