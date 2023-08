Przyszłość polskiego talentu wyjaśniona! Ojciec zabrał głos. "Nie dogadaliśmy się"

W ostatnich dniach wiele mówiło się o tym, że Ariel Mosór może trafić do norweskiego Molde. Dwa tygodnie temu 20-letni obrońca nawet został odsunięty od składu Piasta Gliwice na mecz ze Stalą Mielec, żeby nie ryzykować kontuzji przed ewentualnym transferem. Tyle że było to bardziej myślenie życzeniowe klubu, którego sytuacja finansowa jest bardzo delikatna i który bardzo chciałby sprzedać Mosóra komukolwiek za kwotę od dwóch do trzech milionów euro.

- Nie otrzymaliśmy żadnej konkretnej propozycji. Usłyszałem, że na razie o transferze rozmawiają kluby - mówił wówczas Sport.pl Piotr Mosór, były piłkarz Legii Warszawa i Ruchu Chorzów, a także ojciec Ariela. Z jego głosu można było wywnioskować, że jego syn jest wypychany z klubu przez władze Piasta.

Ariel Mosór zostaje w Piaście Gliwice. Ojciec potwierdza. "Nie dogadaliśmy się"

W piątek dyrektor sportowy Piasta Bogdan Wilk powiedział w Canal+ Sport, że klub zaakceptował ofertę Norwegów za Ariela Mosóra. Według TVP Sport wynosi ona 2,2 miliona euro + bonusy, które mogłyby sprawić, że w sumie Piast zarobiłby około 3 milionów euro.

- W ciągu dwóch najbliższych dni cała sprawa powinna się rozwiązać, a nawet musi się rozwiązać. My musimy wiedzieć, na czym stoimy. Tak samo Ariel. My jesteśmy zadowoleni z oferty. Przyjęliśmy ją, a teraz wszystko jest w rękach Ariela - mówił Wilk.

Koniec końców jednak transfer nie dojdzie do skutku, o czym pierwszy napisał portal Weszło. Potwierdził to nam Piotr Mosór. - Nie dogadaliśmy się na linii my - Piast - Molde. Syn zostaje w Piaście. Nie szukamy na siłę odejścia z klubu. Chcemy, by Ariel się rozwijał i może to robić w Piaście - powiedział Mosór.

- Nie jest też prawdą, że bierzemy pod uwagę tylko transfer do TOP5 lig Europy, nawet jeśli ktoś z klubu tak wszystkim rozpowiada - dodał ojciec Ariela, odnosząc się do wspomnianego artykułu. - Syn wczoraj miał mecz z Rakowem, teraz koncentruje się na spotkaniu z Cracovią. Na niczym więcej - zaznaczył.

Ariel Mosór jest wychowankiem Legii Warszawa, z której latem 2021 roku trafił do Piasta Gliwice za 25 tys. euro. Dla śląskiego klubu rozegrał przez dwa sezony w sumie 62 spotkania, w których strzelił gola i zaliczył asystę. Z kolei w reprezentacji Polski U-21 rozegrał dziewięć meczów.