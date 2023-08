Kompromitujące pudło Polaka. Szybko się zemściło. Dramat [WIDEO]

W nocy z piątku na sobotę o godzinie 02:00 polskiego czasu Chicago Fire zmierzyło się z Club America w 1/16 finału Leagues Cup. Piłkarzem ekipy ze Stanów Zjednoczonych jest Kacper Przybyłko. Polak pojawił się na boisku w 61. minucie przy bezbramkowym remisie. I z pewnością nie zaliczy tego spotkania do udanych

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Fatalne pudło Kacpra Przybyłki. Zapamięta je na długo

Tuż po wejściu na murawę napastnik miał doskonałą okazję do strzelenia gola. Maren Haile-Selassie znalazł się w polu karnym i posłał świetne podanie do Przybyłki. Wydawało się, że Polak łatwo skieruje piłkę do siatki, ponieważ miał wiele miejsca do oddania strzału i niemal całą pustą bramkę. Okazało się jednak inaczej, a zawodnik fatalnie spudłował.

Zgodnie ze znanym powiedzeniem "niewykorzystane sytuacje lubią się mścić" chwilę później Club America objął prowadzenie po samobójczym trafieniu Gastona Gimeneza. Ostatecznie więcej goli w tym meczu już nie padło i Meksykanie pokonali Chicago Fire 1:0. Tym samym awansowali do 1/8 finału. Tam zmierzą się z Nashville SC. Spotkanie odbędzie się 9 sierpnia. Przybyłko z pewnością będzie długo rozpamiętywał tamtą sytuację, ponieważ gdyby zdobył bramkę, mecz mógłby potoczyć się zupełnie inaczej.

Sensacja w III lidze. Wieczysta zaczyna sezon od wpadki. Znów będzie problem z awansem?

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Kacper Przybyłko jest piłkarzem Chicago Fire od stycznia 2022 roku. W przeszłości występował również między innymi w Philadelphii Union i Greuther Furth. W bieżącym sezonie rozegrał łącznie 23 mecze, w których strzelił sześć goli i zaliczył dwie asysty. Jego drużyna zajmuje obecnie ósme miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Rozgrywki MLS wznowi 21 sierpnia.