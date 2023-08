Zszedł w 31. minucie. Raków wydał komunikat w sprawie zawodnika za 1,5 mln euro

Raków Częstochowa awansował do III rundy el. Ligi Mistrzów po dwumeczu z Karabachem Agdam. Pierwsze spotkanie, rozgrywane u siebie, mistrzowie Polski wygrali 3:2, a w rewanżu w Baku remis 1:1 wystarczył do awansu. Tym samym zespół prowadzony przez Dawida Szwargę zapewnił sobie udział co najmniej w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Kolejnym rywalem Rakowa w eliminacjach będzie cypryjski Aris Limassol z Karolem Struskim i Mariuszem Stępińskim w składzie.

Kontuzja nowej gwiazdy Rakowa. Złe wiadomości dla mistrza Polski

W podstawowym składzie mistrzów Polski na rewanżowe spotkanie z Karabachem pojawił się John Yeboah. Niemiec zejść w 31. minucie ze względu na uraz, a jego miejsce zajął Bartosz Nowak. Dwa dni po spotkaniu Raków poinformował w raporcie medycznym, co dolega byłemu zawodnikowi Śląska Wrocław. "Po powrocie do Polski zawodnik przeszedł badania medyczne, które wykazały skręcenie stawu skokowego. Zawodnik czuje się dobrze i rozpoczął już pracę pod okiem sztabu medycznego" - czytamy w komunikacie Rakowa.

Mistrz Polski nie precyzuje, jak długo potrwa przerwa Yeboaha od gry, ale można zakładać, że Niemiec nie zagra m.in. w pierwszym meczu Rakowa z Arisem Limassol, który odbędzie się w środę 8 sierpnia o godz. 20:00 w Częstochowie. Do tej pory Yeboah zagrał sześć meczów dla Rakowa, w których zanotował jedną asystę, konkretniej asystę w starciu z Florą Tallinn (3:0). Śląsk Wrocław zarobił na nim około 1,5 mln euro.

Ivi Lopez jest na rehabilitacji po ciężkiej kontuzji. "Ona przebiega bardzo dobrze"

Z raportu Rakowa dowiadujemy się, jak wygląda sytuacja innych piłkarzy. Spośród nowych transferów mistrzów Polski do treningów na pełnych obrotach wracają Adnan Kovacević i Kamil Pestka. Milan Rundić zaczął treningi indywidualne po naderwaniu mięśnia uda. Raków przekazał wieści o piłkarzach przechodzących rehabilitację, w tym o Ivim Lopezie. "Ivi prowadzi intensywną rehabilitację po kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych, która przebiega bardzo dobrze. Podobnie wygląda sytuacja Adriana Gryszkiewicza, który jest w połowie drogi do powrotu do treningów, a także Daniela Szelągowskiego" - wyjaśnia klub.

Zanim Raków zacznie rywalizację w III rundzie el. Ligi Mistrzów z Arisem Limassol, to zagra w trzeciej kolejce ekstraklasy z Wartą Poznań. To spotkanie odbędzie się w sobotę 5 sierpnia o godz. 15:00.