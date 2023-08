Szalona końcówka meczu ekstraklasy! Beniaminek wygrał, bo trafił w 99. minucie [WIDEO]

W piątkowe popołudnie trzecią kolejkę ekstraklasy zainaugurował mecz Jagiellonii Białystok z Widzewem Łódź. Jedenaście minut przed końcem meczu gospodarze przegrywali 0:1, ale ostatecznie wygrali 2:1, a wszystko rozstrzygnął przepiękny strzał Bartłomieja Wdowika z rzutu wolnego.

REKLAMA

Zobacz wideo Reportaż o Marcie Linkiewicz - premiera 7 sierpnia na Sport.pl

Świat zachwyca się gestem Lecha. "Uratowali mój klub"

ŁKS Łódź z pierwszą wygraną w nowym sezonie ekstraklasy

W drugim piątkowym spotkaniu wystąpił drugi z łódzkich klubów. ŁKS na własnym stadionie podjął Koronę Kielce. Obie drużyny były jeszcze bez wygranej w tym sezonie, a do tego gospodarze nie zdobyli jeszcze gola w bieżących rozgrywkach. Był to również pierwszy mecz ŁKS-u przed własną publicznością. W poprzednim sezonie, jeszcze w I lidze, przegrali tylko jedno spotkanie u siebie.

Pierwsza część gry to optyczna przewaga Korony w posiadaniu piłki, ale nie przekładało się to na tworzenie sytuacji pod bramką rywali. ŁKS podchodził wysoko pressingiem, ale nie przynosiło mu to większych korzyści. W 26. minucie piłkarze Kazimierza Moskala przeprowadzili składną akcję, Kamil Dankowski dośrodkował z prawej strony do Macieja Śliwa w pole karne. Wtedy piłkarz ŁKS-u został sfaulowany przez Miłosza Trojaka i Szymon Marciniak podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Dani Ramirez, huknął z lewej nogi w okienko i tym samym strzelił pierwszego gola ŁKS-u Łódź w tym sezonie.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Media: Raków nie zwalnia tempa. Kolejny transfer w toku. Chodzi o reprezentanta kraju

Druga połowa niewiele zmieniła się jeśli chodzi o obraz gry. Korona dalej próbowała, ale piłkarze ŁKS-u bronili się na tyle dobrze, że kielczanie nie mogli wykreować sobie dobrej sytuacji do oddania strzału. A nawet jeśli udało im się oddać celny strzał, a takich było w sumie trzy przez cały mecz, to na posterunku był fantastycznie dysponowany Aleksander Bobek.

Jednak w 88. minucie młody bramkarz musiał podejść do próby obrony rzutu karnego, który został podyktowany po zagraniu ręką przez Adriena Louveau. Wtedy ostatecznie skapitulował, bo piłkę w siatce pewnie umieścił Adrian Dalmau. Od tego momentu ŁKS rzucił się na rywala. Szymon Marciniak doliczył dziewięć minut i właśnie w ostatniej gospodarze mieli rzut rożny. Piotr Głowacki dośrodkował, Artemijus Tutyskinas uderzył i ŁKS wyszarpał wygraną 2:1!

Po tym meczu ŁKS Łódź może cieszyć się z kilku rzeczy - pierwsze gole po powrocie do ekstraklasy, pierwsza wygrana i przedłużenie serii u siebie bez porażki do 17 spotkań. Po tym meczu piłkarze Kazimierza Moskala awansowali na 11. miejsce w tabeli. Z kolei Korona Kielce jest obecnie na 14. pozycji.

ŁKS Łódź - Korona Kielce 2:1

Bramka: 28' Ramirez, 90+9' - 88' Dalmau.