Kompromitacja komentatora podczas kobiecych MŚ. "Zniewaga dla profesjonalizmu" [WIDEO]

W niedzielę 30 lipca reprezentacja Niemiec zmierzyła się z Kolumbią w meczu fazy grupowej mistrzostw świata kobiet. Choć to nasze zachodnie sąsiadki były faworytkami starcia, to bardzo długo nie potrafiły sforsować defensywy rywalek. Dodatkowo w 52. minucie straciły gola po uderzeniu Lindy Caincedo. To podrażniło Niemki, które zaczęły mocniej napierać na bramkę przeciwniczek. W 60. minucie blisko celnego trafienia była Alexandra Popp, ale przestrzeliła. Nieudaną próbę Niemki podsumował kolumbijski komentator, Javier Fernandez. Przy okazji zaliczył ogromną wpadkę.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Kolumbijski komentator poszedł o krok za daleko. Wygłosił seksistowski komentarz

Dziennikarz pracujący dla telewizji RCN, transmitującej ten mecz, wygłosił bardzo seksistowską opinię na temat Popp. - No nic nie zrobisz dzisiaj, laleczko. Ładnie wyglądasz i tak dalej, ale przepraszam - wypalił komentator.

Te słowa momentalnie obiegły świat, a na dziennikarza spadła fala krytyki. Zszokowani byli zarówno widzowie, jak i internauci. "Szkoda, że to, co dziewczyny robią na boisku, nadal jest niedoceniane. Ta ilość pogardy i tych obraźliwych komentarzy w stosunku do kobiecego sportu jest bardzo duża", "To naprawdę kiepskie. Zawsze złe komentarze, w złym guście lub seksistowskie żarty, pochodzą od komentatorów. To katastrofalne. Zniewaga dla profesjonalizmu", "Pan Javier jest wulgarny i lekceważący dla sportowców, kobiet i widzów. Dżentelmen chce być zabawny, ale jest mizoginem" - grzmieli internauci.

Błaszczykowski wyróżniony. Prezydent miasta podjął decyzję

Nie dość, że komentarz Fernandeza był skandaliczny, to na dodatek nietrafiony. Ostatecznie Popp udało się znaleźć drogę do siatki rywalek. W 89. minucie zdobyła bramkę po strzale z rzutu karnego i wyrównała stan rywalizacji. To nie wystarczyło jednak do zwycięstwa. Mecz zakończył się triumfem Kolumbijek, które w 97. minucie pokonały bramkarkę Niemiec. Autorką gola była Manuela Vanegas.

Grał u Stasiaka. Powiedział wprost co o nim myśli. Szok

Kolumbia przeszła do historii

Co więcej, drużyna z Ameryki Południowej dokonała historycznej rzeczy. Jak podał profil MisterChip na Twitterze, Kolumbia została drugim zespołem w historii, który pokonał Niemki w fazie grupowej MŚ. Pierwszym była Szwecja, która dokonała tego 28 lat temu. W tym czasie nasze zachodnie sąsiadki wygrały 20 meczów, zdobywając 76 bramek i tracąc zaledwie 11.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

W tym roku ich passa się skończyła. Nie dość, że przegrały pierwsze od lat spotkanie w fazie grupowej, to jeszcze nie udało im się awansować do turnieju finałowego. W czwartek 3 sierpnia jedynie zremisowały z Koreą Południową 1:1. Ostatecznie zajęły trzecie miejsce w grupie H i pożegnały się z imprezą, co należy uznać za wielką sensację.