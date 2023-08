Oficjalnie. Alves ma wielkie kłopoty. Tak zareagował

Dani Alves od końca stycznia przebywa w katalońskim więzieniu Brians 2. Wszystko za sprawą zeznań 23-letniej kobiety, która oskarżyła go o gwałt. - Zobaczyłam drzwi i pomyślałam, że na pewno są to albo drzwi na ulicę, albo to jest pokój VIP, albo inna część klubu. Pamiętam, że otworzył drzwi, a kiedy tam weszłam, zobaczyłam, w co się pakuję - opowiedziała.

Dani Alves stanie przed sądem. Dalej utrzymuje, że jest niewinny

Legendarny piłkarz Barcelony kilkukrotnie składał zeznania i utrzymywał, że jest niewinny. Dwa razy apelował również o wypuszczenie z aresztu, ale bez oczekiwanego skutku. W ostatnich dniach pojawiły się najnowsze informacje w tej sprawie. Hiszpański Sąd Śledczy nr 15 zamknął śledztwo w sprawie Alvesa. Decyzja została poparta tym, iż "istnieją przesłanki wskazujące na to, że rzekomo dokonał napaści seksualnej na 23-letnią kobietę".

Według doniesień hiszpańskich mediów data rozprawy może zostać wyznaczona na przełom 2023 i 2024 roku. Jeżeli 40-latek zostanie uznany za winnego, grozi mu nawet 18 lat pozbawienia wolności. Brazylijski obrońca w środę złożył kolejne zeznania i wyraził niezadowolenie względem decyzji sądu. Przyznał też, że nie zamierza składać odwołania, aby jak najszybciej doprowadzić tę sprawę do finału. Jak informuje portal "Relevo", obrońca nie wyraził zgody na opublikowanie aktu oskarżenia.

Nie tak dawno Alves odniósł się do zeznań 23-latki i w dalszym ciągu utrzymywał, że nie dopuścił się żadnego niewłaściwego czynu. Przedstawił przy okazji własną wersję zdarzeń. - Nic z tego, co ona powiedziała, nie jest prawdą. Nie było nocy, żebym spał niespokojnie. Wiem, że nigdy jej świadomie nie skrzywdziłem. Nie wiem, czy ona ma czyste sumienie i czy dobrze sypia. Wybaczam jej te oskarżenia, nadal nie wiem, dlaczego to wszystko zrobiła, ale wybaczam jej - stwierdził w rozmowie z dziennikiem "La Vanguardia".